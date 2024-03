Caroline Wozniacki spiller natten til onsdag i San Diego sin første turneringskamp siden Australian Open.

Caroline Wozniacki fik comeback til tennis for godt et halvt år siden, men det er ikke, fordi hun har overrendt turneringerne på WTA Touren siden.

Efter US Open spillede hun ikke turneringer i fire måneder, og efter Australian Open, hvor hun tabte i anden runde, var det planen at holde turneringspause indtil Indian Wells i marts.

Eksperter har vurderet, at Wozniacki har brug for at spille flere turneringer for at finde rytme, og siden lagde hun så en ekstra turnering i kalenderen før Indian Wells, nemlig denne uges WTA 500-turnering i San Diego.

- Med min erfaring har jeg ikke brug for at spille så meget som tidligere, men samtidig skal jeg sørge for at holde mig skarp, så jeg kan peake på de rigtige tidspunkter, siger Caroline Wozniacki på et pressemøde før turneringen.

Når hun ikke har spillet flere turneringer end tilfældet, handler det også om, at det er mere omfattende at turnere som professionel tennisspiller med børn på 2,5 og 1,5 år.

- Det har hele tiden været aftalen, at familien skal med. Jeg havde nok troet, at det ville være lidt nemmere. Men alene det at have børn er et fuldtidsjob, så det er to fuldtidsjobs, når jeg samtidig skal være tennisspiller.

- Jeg er nødt til at være der for børnene. De er ligeglade, om jeg har tabt eller vundet, når jeg kommer tilbage. Samtidig er det en god måde at få tankerne væk fra tennis på, fortæller Wozniacki.

I San Diego træder hun ind i første runde natten til onsdag dansk tid mod russeren Anna Blinkova. Wozniacki har aldrig tidligere mødt den 25-årige Blinkova, der rangerer som nummer 51.

- Det vil betyde meget for at nå langt her, så jeg kan få nogle kampe under bæltet, lyder det fra Wozniacki.

Den 33-årige dansker ligger på verdensranglisten nummer 206 på baggrund af sine resultater i Montreal, Cincinnati, US Open, Auckland og Australian Open siden det overraskende comeback.

Mødet med Blinkova er sat til at begynde omkring klokken 02.30 dansk tid.

Natten til tirsdag var Clara Tauson i aktion i første runde. Hun tabte til kinesiske Wang Xinyu i tre sæt.

Natten til onsdag dansk tid skal også Holger Rune spille første runde i mexicanske Acapulco.

Her møder Rune amerikaneren Michael Mmoh, nummer 122 på verdensranglisten.

Rune har haft en omtumlet start på 2024-sæsonen, særligt på trænerfronten.

Han har sagt farvel til de profilerede trænere Boris Becker og Severin Lüthi og i stedet genoptaget samarbejdet med franske Patrick Mouratoglou, der er med i Mexico.

Rune er med sin status som nummer syv i verden andenseedet i Acapulco.

Ligesom Wozniacki fortsætter han videre til USA for at deltage i den prestigefyldte Indian Wells-turnering.

