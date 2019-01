Wozniacki har ikke spillet mod svenske Johanna Larsson før, men kampen i anden runde bekymrer ikke danskeren.

Der var ikke tegn på særligt mange nerver hos den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki, da hun tirsdag trænede præcisionsteknik og skrev autografer til de mange fremmødte fans i Melbourne.

Mandag fik hun sat gang i Australian Open med en sejr over den velspillende belgier Alison Uytvanck. Med den i bagagen skal danskeren nu møde svenske Johanna Larsson i anden runde onsdag.

En modstander, som Wozniacki ikke har mødt på banen før.

- Johanna og jeg kender hinanden godt, men jeg er ikke nervøs. Jeg har ikke rigtig kigget på hendes spil endnu, siger Wozniacki efter træningen.

- Hun kan bedre lide sin forhånd end sin baghånd, det er helt sikkert.

Larsson er useedet ved dette års Australian Open og ligger nummer 75 på verdensranglisten. Wozniacki er seedet som nummer tre og har som vinder af sidste års turnering en del højere forventninger at forholde sig til.

Ifølge far og træner Piotr Wozniacki levede hun i dén grad op til dem i mandagens kamp på Rod Laver Arena, turneringens hovedanlæg.

Dagen derpå var der kun ros til overs for datterens spil, der førte til en sejr på 6-3, 6-4. Kampen varede cirka halvanden time

- Det var jo en rigtig god kamp. Caroline spillede godt og holdt fokus. Selvfølgelig var hun træt efter kampen, men det er klart, siger han efter træningen, der varede lige under en time.

- Caroline er klar til kampen. Hun har ramt godt, vi skal ikke lave mere. Nu ser vi frem mod i morgen (onsdag, red.).

Onsdagens kamp bliver spillet om eftermiddagen lokal tid, hvilket svarer til onsdag morgen omkring klokken fem dansk tid.

30-årige Johanna Larsson avancerede til anden runde efter at have mødt hviderusseren Vera Lapko i en kamp, der dog sluttede halvvejs i andet sæt. Her måtte hviderusseren udgå med en skade.

