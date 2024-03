Caroline Wozniacki kan torsdag opnå lidt af en bedrift.

For vinder den danske tennisstjerne over verdensetteren Iga Swiatek i kvartfinalen ved Indian Wells, vil hun nemlig være tilbage i top 100 på verdensranglisten.

Og det vil i så fald være på trods af, at hun for blot et halvt år siden lå helt nede som nummer 632 i verden, da hun gjorde comeback.

Formår danskeren at spille sig i semifinalen ved den prestigefyldte turnering i Californien, så vil hun altså have taget et spring på over 535 pladser på ranglisten siden comebacket – endda kun ved at deltage i seks turneringer.

Og netop en plads i top 100 kan vise sig at blive altafgørende for Caroline Wozniackis kommende måneder på WTA-touren.

Indtil videre har danskeren udelukkende modtaget wildcards til de seks turneringer, hun har deltaget i siden august.

Men de mange gaver fra turneringsarrangørerne verden over bliver næppe ved med at være tilfældet, og derfor er det da også ekstremt vigtigt, at den danske stjerne som minimum formår at holde sin plads blandt de 100 bedste spillere i hele foråret.

Gør hun det, vil hun nemlig være sikret en plads i hovedturneringerne ved French Open og Wimbledon.

Der er dog stadig en mulighed for, at den danske verdensstjerne kan blive tildelt wildcards til de to grand slam-turneringer, men danskerens lejr regner dog ikke ligefrem med, at det kommer til at ske.

Det gjorde hendes far og træner, Piotr Wozniacki, allerede klart i et interview med B.T. i februar.

»Vores plan og tanke er da, at hun gerne vil til French Open og Wimbledon, men her skal hun nok ligge i top 100 for at få en direkte plads, så vi må vente lidt med at diskutere de to turneringer,« lød det blandt andet.

Her fortalte Piotr Wozniacki ligeledes om planerne for grussæsonen, hvor WTA-turneringerne i Madrid og Rom blev nævnt som en del af den travle kalender frem mod det berømte grus i Paris.

Det er torsdag, at Caroline Wozniacki brager sammen med polske Iga Swiatek ved Indian Wells.

Inden opgøret ligger danskeren i skrivende stund nummer 129 på verdensranglisten.