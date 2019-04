Caroline Wozniacki måtte søndag se sig slået i WTA-finalen i Charleston, da Madison Keys var for stærk.

Caroline Wozniacki var i sin første WTA-finale i år søndag aften, men her måtte danskeren kigge langt efter sejren i Charleston.

Den danske tennisprofil tabte i to sæt til amerikanske Madison Keys med 6-7 (5/7), 3-6 i et opgør, hvor det var en hårdtslående amerikaner mod en dansk fighter, indtil Wozniackis kræfter slap op.

Dermed lykkedes det ikke for 28-årige Wozniacki at hente sin første WTA-turneringssejr siden oktober 2018, hvor danskeren sejrede i China Open og nåede op på 30 turneringssejre i karrieren.

24-årige Keys kan med sejren notere sig sin første sejr i Charleston og sin fjerde turneringssejr i alt.

Efter to gange at have tabt til Wozniacki var amerikaneren ganske enkelt for hård en modstander på dagen for danskeren, der var i sin tredje finale på grusunderlaget i Charleston, hvor hun vandt i 2011.

Efter nederlaget sendte Wozniacki en stor tak til Francesca Schiavone, der vandt French Open i 2010.

Italieneren har hjulpet Wozniacki til at blive bedre på grus og overværede finalen.

- Jeg har ikke altid haft kærlighed til gruset, men i denne uge har det været en fornøjelse, siger Wozniacki.

Her havde danskeren overskud til at finde humoren frem i nederlagets stund.

- Tillykke med en flot uge. Jeg har stadig ikke vundet en bil, så forhåbentlig kan jeg låne en af dig (Keys, red.) nu.

- Tak til jer (turneringen, red.) for at få vores familie til at føle sig så velkommen hvert år. Og tak til publikum for at komme her og støtte os, selv om det har regnet lidt.

- Også tak for at klappe lidt af nogle af mine slag i dag, selv om jeg ikke er amerikaner, siger Wozniacki.

Første sæt blev en lang affære, hvor de to spillere måtte ud i tiebreak for at afgøre tingene efter 6-6.

Inden da havde det været lige i første sæt frem til 4-4.

Wozniacki blev brudt først i kampen, men brød tilbage til 2-2 umiddelbart efter.

Foran 4-3 havde Wozniacki to muligheder for at bryde Keys, men det blev 4-4, og her leverede Keys sin uprovokerede fejl nummer 18, inden Wozniacki kort efter servede sig foran 5-4.

Danskeren virkede generelt til at have et lille overtag, men amerikaneren kom ud og servede sig rent på 5-5, og Wozniacki var efterfølgende nede 0-30 i egen serv, men hun sled sig tilbage og bragte sig foran 6-5.

Keys udlignede dog med et rent serveparti, og så skulle sættes afgøres i tiebreak. Her smed Wozniacki to server, da hun var bagud 3-4.

Keys gjorde det samme, og Wozniacki servede derfor igen bagud 5-6, men en kanon baghånd sikrede Madison Keys første sæt efter en time og et minuts spil.

Foran 1-0 i andet sæt voldte amerikaneren Wozniacki store udfordringer i danskerens serv, men en bold i nettet gav Wozniacki en fordel, og efter endnu en fejl af Keys udlignede Wozniacki til 1-1.

Danskeren sled for at udligne til 2-2, mens Keys noget nemmere hamrede sig foran igen i sin serv, og det lignede en amerikaner på vej mod sejren.

Kræfterne begyndte at slippe op for Wozniacki, der blev brudt til 2-4, og Keys serverede sig rent foran 5-2.

Wozniacki nåede at reducere, men glæden varede kort, da Madison Keys havde mest styrke tilbage og servede finalesejren hjem.

/ritzau/