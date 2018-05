Caroline Wozniacki måtte ud i tre sæt, inden hun havde besejret Anastasija Sevastova på gruset i Rom.

Rom. Caroline Wozniacki er klar til at spille kvartfinale ved WTA-turneringen på grus i Rom.

Torsdag aften besejrede den danske tennisspiller letten Anastasija Sevastova, der ligger nummer 20 på verdensranglisten.

Det skete med cifrene 6-2, 5-7, 6-3 efter en intens og tæt kamp, hvor danskeren havde en matchbold i andet sæt, inden kampen først sluttede tæt ved midnat.

Kampen varede i cirka to timer og et kvarter.

Andenseedede Caroline Wozniacki skal i kvartfinalen møde esteren Anett Kontaveit. Hun vandt tidligere torsdag 6-2, 7-6 over amerikaneren Venus Williams.

Caroline Wozniacki havde lidt problemer i kampens første parti mod Anastasija Sevastova, der havde to muligheder for at lave et servegennembrud, inden danskeren servede sig foran 1-0.

Herefter brød Wozniacki sin modstander til 2-0.

Senere i sættet lavede danskeren yderligere to servegennembrud, og da Anastasija Sevastova kun kunne svare igen en enkelt gang, vandt Wozniacki sættet sikkert.

I andet sæt brød danskeren igen til 2-0, men denne gang svarede Anastasija Sevastova igen og brød tilbage til 1-2.

Herefter holdt de to spillere serv frem til stillingen 3-3, hvorefter letten brød og kom foran 4-3.

Wozniacki fik dog hurtigt rettet op og fik udlignet til 4-4 med endnu et servegennembrud.

Foran 5-4 havde danskeren en matchbold i sin modstanders serv, men den blev ikke udnyttet, og Anastasija Sevastova snuppede tre partier på stribe og sætsejren.

I tredje sæt holdt spillerne serv i sættets fem første partier, hvorefter Caroline Wozniacki brød sin modstander rent til 4-2.

Senere servede danskeren, der havde problemer med at få førsteserven til at fungere i sættet, sejren hjem og sikrede sin fjerde sejr af fire mulige i indbyrdes kampe mod Anastasija Sevastova.

Caroline Wozniacki kan overtage førstepladsen på verdensranglisten fra Simona Halep, hvis danskeren gør det godt i Rom.

Den rumænske verdensetter kom tidligere torsdag videre til kvartfinalen uden kamp, da hendes modstander, Madison Keys fra USA, trak sig.

Caroline Wozniackis kvartfinale mod Anett Kontaveit begynder tidligst klokken 16.30 fredag, meddeler arrangørerne i Rom.

/ritzau/