Caroline Wozniacki brugte over to en halv time på at nedkæmpe Mihaela Buzarnescu i tredje runde.

Caroline Wozniacki er klar til kvartfinalen i WTA-turneringen i Charleston, men den danske tennisspiller fik lov at arbejde hårdt på grusunderlaget.

I tredje runde vandt hun sent torsdag aften med 6-4, 3-6, 6-3 over rumæneren Mihaela Buzarnescu, der voldte masser af besvær med sin aggressive stil.

Over to en halv time varede den jævnbyrdige forestilling, hvor spillerne skiftedes til at have initiativet, men hvor danskeren var mest afklaret til sidst.

Wozniacki kom flyvende fra start, brød rumænerens serv og bragte sig hurtigt foran 3-0.

Men Buzarnescu fik samlet sig, og Wozniacki fik sværere og sværere ved at holde sine egne server, som første sæt skred frem.

Wozniacki kunne have servet første sæt i hus, men blev brudt, så Buzarnescu fik reduceret til 4-5 og så ud til at være oven på.

Rumæneren kom efterfølgende også foran 30-0 i egen serv, men tabte pludselig kontrollen igen.

Tre vundne bolde i træk gav Wozniacki sætbold, og da Buzarnescu uprovokeret slog bolden ud af banen, kunne Wozniacki knytte næven i tilfredshed.

Trods Wozniackis sætsejr havde rumæneren rigtig godt fat i kampen, og sådan fortsatte det også fra andet sæts begyndelse.

I egen serv kom danskeren foran 40-15, men på stærke returneringer fik Buzarnescu vendt partiet og sikrede sig et servegennembrud.

Wozniacki brød dog straks tilbage og kom også foran 2-1, men fik lov at løbe mange meter på det mørke grus i South Carolina.

Buzarnescu satte sig tungt på kampen, brød atter Wozniackis serv og bragte sig siden foran 5-3. Hun tilspillede sig tre sætbolde i danskerens serveparti og udnyttede den tredje.

Danskeren rystede dog hurtigt den dårlige oplevelse af sig. Hun så ud til at være mest frisk i tredje sæt og brød straks Buzarnescus serv.

Da Wozniacki bragte sig foran 2-0 efter et maratonparti og siden øgede til 3-0, begyndte det at se godt ud.

Men Buzarnescu nægtede at give sig og fik reduceret til 2-3. En frustreret Wozniacki hamrede ketsjeren i jorden i ærgrelse, da hun uprovokeret slog bolden i nettet i det efterfølgende parti.

Det blev også 3-3, men så sluttede festen for rumæneren, der begyndte at lave stribevis af fejl. Wozniacki holdt hovedet koldt og sled sig til sejren.

I kvartfinalen venter grækeren Maria Sakkari, der er nummer 50 i verden.

/ritzau/