Caroline Wozniacki kom på tavlen med en sejr i WTA Finals-gruppespillet, da hun slog Petra Kvitova i tre sæt.

Singapore. Caroline Wozniacki kan fortsat gøre sig realistiske forhåbninger om at forsvare sin prestigefyldte titel i WTA Finals, der tæller sæsonens otte bedste spillere.

Efter at have tabt den første kamp i gruppespillet til Karolína Plísková havde hun tirsdag kniven for struben, men klarede skærene og slog tjekken Petra Kvitova med 7-5, 3-6, 6-2.

Mange scenarier kan fortsat komme i spil i gruppen, men danskeren står med gode chancer for at få en plads i semifinalen lørdag, hvis hun torsdag også kan besejre Elina Svitolina.

Wozniacki var allerede i kampens første parti nede med to breakbolde, men reddede partiet hjem ved at vinde fire bolde på stribe.

Skarp var Wozniacki også på sin anden breakbold i kampen, da hun byggede bolden flot op og med en forhåndsvinder brød til 5-3.

Derefter kunne hun serve sættet hjem, men missede en sætbold, og i stedet brød Kvitova tilbage og udlignede også til 5-5.

I sit efterfølgende serveparti var Wozniacki en smule på hælene, men blandt andet en forrygende baghåndsvinder hjalp hende tilbage og på 6-5.

I partiet efter spillede Kvitova lidt nervøst. Wozniacki spillede sig til to nye sætbolde og udnyttede den anden, da tjekken sendte en forhånd i nettet.

Kvitova kom dog godt tilbage i andet sæt. Hun bragte sig foran 3-1, og ved samme stilling fik Wozniacki behandling af sit knæ. Det hjalp i første omgang. Hun brød tilbage til 3-3 på et fremragende lob.

Men det var tjekkens sæt. Hun brød til 4-3, holdt nemt serv til 5-3 og brød endnu en gang til 6-3 efter et langt parti.

Så skiftede momentum igen over til Wozniacki. Hun vandt otte af de ni første bolde i tredje sæt og bragte sig foran 2-0.

Danskeren afværgede en breakbold og kom på 3-1, og det sugede Kvitova yderligere for kræfter. Hun lavede store fejl og virkede træt i sit næste parti, og Wozniacki slog øjeblikkeligt til og brød til 4-1.

Derfra var danskeren sikkerheden selv i egen serv. Hun bragte sig på 5-1 og servede sejren hjem på den første matchbold til 6-2 i sættet.

Dermed er Wozniacki noteret for én sejr i to kampe, mens Kvitova er uden sejr. Pliskova og Svitolina vandt begge deres første kamp og tørner sammen senere tirsdag.

/ritzau/