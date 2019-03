Caroline Wozniacki trådte ind i anden runde i Miami Open fredag og sendte hviderusser ud af turneringen.

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki spillede sig sent fredag aften videre fra anden runde i Miami Open.

Her trådte danskeren ind i turneringen og spillede sin første kamp mod hviderussiske Aliaksandra Sasnovich, som blev besejret 6-4, 6-4 i et opgør, der rummede syv servegennembrud i hvert sæt.

Caroline Wozniacki var på grund af sin seedning som nummer 13 oversidder i første runde i turneringen, der rangerer lige under de fire grand slamturneringer.

I næste runde skal Wozniacki møde rumænske Monica Niculescu, som en smule overraskende sendte den 20.-seedede spanier Garbiñe Muguruza ud i anden runde.

Caroline Wozniacki startede en smule sløjt og lagde ud med at blive brudt med det samme i første sæt. Det lykkedes dog at bryde tilbage til 1-1.

Herefter blev der givet og taget, og de to spillere brød hinanden igen en gang hver frem til 3-3.

Hele syv servegennembrud rummede første sæt, og efter at Wozniacki servede sig foran 4-3, brød hun igen hviderusseren, som dog brød tilbage, inden endnu et servegennembrud sikrede danskeren sættet med 6-4.

Danskeren bragte sig hurtigt foran 2-0 i andet sæt, som dog også blev en festforestilling i servegennembrud.

Wozniacki blev brudt, og hviderusseren udlignede til 2-2 for derefter med det samme at gøre det til 3-2. Tre hurtige partier, og så var sættet vendt på hovedet.

Efter i pausen at have fået råd af far og træner Piotr Wozniacki, fandt danskeren noget bedre spil frem. Danskeren brød tilbage og udlignede og bragte sig så foran 4-3 i egen serv, inden hun igen brød og øgede til 5-3.

Så kunne danskeren selv serve sættet hjem, men symptomatisk for kampen lod det sig ikke gøre. Sasnovich brød danskerens udlæg, 4-5.

Men det var tilsyneladende ikke ligefrem en fordel at serve i fredagens kamp, og Wozniacki tog sejren ved bryde hviderusseren rent.

/ritzau/