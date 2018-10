Simona Halep er årets bedste kvindelige tennisspiller.

Det har kvindernes tennisorganisation, WTA, fredag kåret hende som i forbindelse med lodtrækningen til sæsonfinalen i Singapore, der starter søndag.

Halep slår blandt andre Caroline Wozniacki, der efter et flot år også var nomineret til prisen.

Tidligere har den engelske tennisjournalist på dagbladet Evening Standard, Chris Jones, fortalt til B.T., at Wozniacki fortjente prisen.

»Står det til mig, bliver Wozniacki kåret som 'Årets Spiller',« sagde Chris Jones blandt andet.

Caroline Wozniacki vandt tilbage i januar Australien Open over netop Simona Halep. Foto: SAEED KHAN

Sammen med de øvrige 135 medlemmer af International Tennis Writers Association, ITWA, har B.T.s tennisjournalist Thomas Idskov også deltaget i afstemningen om sæsonens WTA Awards.

Her stemte han på Simona Halep som årets spiller, og du kan læse om begrundelsen her.

Rumæneren indtager i øjeblikket den øverste plads på verdensranglisten. Den plads kommer hun til at beholde resten af året.

Ud over placeringen øverst på verdensranglisten siden slutningen af februar har 2018 også budt på den første grand slam-titel for 27-årige Halep.

Årets spiller De kvindelige tennisspilleres organisation, WTA, har siden 1977 kåret »Årets Spiller«. Dengang faldt valget på englænderen Virginia Wade. De seneste 15 år er hæderen gået til disse spillere: 2003: Justine Henin, Belgien

2004: Maria Sharapova, Rusland

2005: Kim Clijsters, Belgien

2006: Amelie Mauresmo, Frankrig

2007: Justine Henin, Belgien

2008: Serena Williams, USA

2009: Serena Williams, USA

2010: Kim Clijsters, Belgien

2011: Petra Kvitova, Tjekkiet

2012: Serena Williams, USA

2013: Serena Williams, USA

2014: Serena Williams, USA

2015: Serena Williams, USA

2016: Angelique Kerber, Tyskland

2017: Garbine Muguruza, Spanien

2018: Simona Halep, Rumænien

Den tog hun, da hun i starten af juni vandt French Open ved at slå amerikanske Sloane Stephens i finalen.

Rumæneren var også i finalen i Australian Open i starten af året. Her var Caroline Wozniacki dog for stor en mundfuld for Halep.

Verdensetteren har i 2018 vundet 85 procent af sine kampe, og hun indkasseret, hvad der svarer til lidt over 38 millioner danske kroner i præmiepenge.

Halep indledte 2018 med at vinde den kinesiske turnering Shenzhen Open i starten af januar og tog også sejren i Canadian Open i august.

En rygskade har tvunget hende til at melde afbud til sæsonfinalen, der sidste år blev vundet af Caroline Wozniacki.