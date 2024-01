Caroline Wozniacki har travlt.

For efter at have spillet sig videre til anden runde ved Australian Open søndag morgen (dansk tid), så er der faktisk én ting, som de kommende timer er lidt vigtigere for hende.

Den danske tennisstjerne har nemlig planer om at skynde sig hjem på hotellet, så hun kan se tronskiftet, der foregår hjemme i Danmark.

Det fortæller Caroline Wozniacki på et pressemøde efter søndagens kamp.

Caroline Wozniacki efter søndagens sejr. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg håber, jeg kan nå hjem og se det. Jeg må streame det på en eller anden måde, for det er ikke tit, at sådan noget sker. Det er et kæmpe øjeblik og meget specielt for vores land,« forklarer danskeren og tilføjer:

»Så jeg håber, jeg kan finde et sted at se det. Det er et historisk øjeblik, og det vil jeg gerne være en del af.«

Caroline Wozniacki formåede søndag at spille sig videre til anden runde ved årets Australian Open, da hun slog polske Magda Linette.

Det var dog på en lidt ærgerlig baggrund, at danskeren spillede sig videre, da polakken måtte træk sig med en skade kort inde i andet sæt.

Wozniacki møder onsdag russiske Maria Timofeeva ved grand slam-turneringen i Melbourne.

