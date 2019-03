Caroline Wozniacki er glad for at være tilbage ved Miami Open, hvor hun sidste år mødte truende tilråb.

Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki er glædeligt overrasket over publikums opførsel efter sin første kamp ved årets Miami Open.

Det siger hun efter sin sejr over hviderussiske Aliaksandra Sasnovich fredag aften dansk tid.

Sidste år meddelte hun, at hun overvejede at boykotte turneringen på grund af en dårlig oplevelse med truende tilråb fra tribunerne.

Men hun har alligevel besluttet at vende tilbage til turneringen. Det skyldes blandt andet, at turneringen er rykket stadion fra Key Biscayne til Miami Dolphins.

- Det føles som en helt ny turnering, siger hun efter kampen mod Sasnovich.

Der er flere årsager til, at hun er tilbage ved Miami Open, understreger hun.

- Den anden årsag er, at jeg har brug for at spille. Nu har jeg det sådan, at det er lige meget, hvad der skete sidste år, jeg skulle bare derud og gøre mit bedste.

Hun fortæller, at hun ikke har noget at klage over efter 6-4, 6-4 sejren over sin hviderussiske modstander.

Wozniacki er også tilfreds med de tiltag, som turneringen har taget for at undgå en situation, som den der udspillede sig sidste år.

Dengang beskrev Wozniacki, at hun blev mødt af ubehagelige tilråb fra tribunerne under en kamp mod puertoricaneren Mónica Puig, der bor i Miami og havde store dele af publikum på sin side.

Wozniacki oplevede, at tilråbene var truende. Blandt andet hørte hun tilråb fra folk, der ønskede hendes forældre døde.

Hun kritiserede dengang ledelsen i Miami Open for ikke at reagere. Ledelsen sagde efterfølgende, at sikkerhedspersonalet ikke havde hørt de pågældende trusler og tilråb.

Det skuffede Wozniacki, som efterfølgende overvejede at boykotte turneringen.

- Jeg synes, at det var vigtigt, at jeg råbte op, siger hun natten til lørdag efter sin første kamp tilbage i turneringen.

- Nu føler jeg, at vi alle er kommet videre.

/ritzau/AP