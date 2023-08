Caroline Wozniacki har rejst hele verden rundt, siden hun var barn, men der er alligevel ét sted, hun elsker mere end noget andet.

For den danske tennisstjerne holder nemlig så meget af sit fædreland, at både hun og ægtemanden, David Lee, stadig overvejer at flytte hjem til Danmark.

I juni luftede den 33-årige danske verdensstjerne idéen om at flytte hjem, da tanken havde ramt strejfet hende adskillige gange.

En tanke, der ikke ligefrem er blevet mindre af, at hun for nylig er vendt tilbage til professionel tennis. Det fortæller Caroline Wozniacki, da hun møder den danske presse i New York forud for US Open.

Foto: Matthew Stockman/AFP/Ritzau Scanpix

»Danmark vil altid være et specielt sted for mig. Det er et fantastisk sted at være barn og have børn. Der er mange ting, der er nemme dér. Det er bare et godt sted at vokse op,« forklarer hun, inden hun fortsætter:

»Men om vi får et sommerhus på et tidspunkt...det må vi se. Hvis vi finder ét, kunne det da være dejligt, for det kunne vi godt tænke os. Vi kigger lidt, men der er intet stress. Vi har masser af tid, og børnene er stadig små.«

Caroline Wozniacki har de seneste år boet sammen med sin ægtemand og to børn, James og Olivia, i henholdsvis Miami og Monaco.

I øjeblikket er hele familien dog samlet i New York, hvor danskeren natten til tirsdag (dansk tid) gør grand slam-comeback ved US Open.

Her møder hun en endnu ukendt kvalifikationsspiller i første runde.

