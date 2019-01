Der er godt nyt at berette om Caroline Wozniackis helbred.

Den 28-årige danske tennisspiller afslørede efter lørdagens træningspas på bane 18 i Melbourne Park, hvor Grand Slam-turneringen Australian Open indledes mandag, at hun er fit-for-fight.

Optakten til sit titelforsvar i damesingle-rækken har ellers ikke været optimal:

I efteråret fik hun konstateret kronisk leddegigt, og så sent som ved sidste uges WTA-turnering ASB Classic i den newzealandske storby Auckland pådrog hun sig en muskelskade i maveregionen.

Caroline Wozniacki på træningsbanen i Melbourne Park, hvor Australian Open serves i gang på mandag. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Caroline Wozniacki på træningsbanen i Melbourne Park, hvor Australian Open serves i gang på mandag. Foto: WILLIAM WEST

»Hvad angår muskelskaden går det bedre. Jeg havde i begyndelsen af ugen nogle servefrie dage, men begyndte at serve igen onsdag, og siden er det gået fint,« fortalte Caroline Wozniacki med et stort smil.

Tilsyneladende lever hun også fint med sin leddegigt.

»Der er mange ting, man gerne vil holde for sig selv. Men når det er sagt, føler jeg mig godt kørende. Det er klart, at jeg er nødt til at lytte til kroppen endnu mere. Der er nogle dage, hvor man føler sig træt, og så er der der dage, hvor jeg føler mig 100 procent kørende. På dem giver man den måske lidt ekstra gas,« sagde Caroline Wozniacki.

Hun fik sygdommen konstateret i sensommeren 2018 og føler, at hun er blevet god til at håndtere den.

Caroline Wozniacki skriver autografer efter lørdagens træningspas i Melbourne Park forud Australian Open, der indledes mandag. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Caroline Wozniacki skriver autografer efter lørdagens træningspas i Melbourne Park forud Australian Open, der indledes mandag. Foto: WILLIAM WEST

»Der er kommet meget mere ro på, så det er en god følelse. Efter en kamp er der mange måder, man kan restituere på. For mig er det eksempelvis vigtigt, at jeg får en god omgang massage, kommer i isbad og får strakt godt ud. Det er ting, man normalt gør, men som jeg nu bruger lidt ekstra tid på,« sagde Caroline Wozniacki.

Hun lagde ikke skjul på, at hun snart håber, at der kan blive lagt låg på offentlighedens mange spørgsmål om den kroniske sygdom.

»Jeg har det fint, og lige nu ikke er der ikke så meget mere at sige om sagen,« lød Caroline Wozniackis slutreplik.

Den tredjeseedede dansker indleder Australian Open mandag, hvor hun klokken 9 dansk tid entrer Rod Laver Arena for at duellere mod belgieren Alison Van Uytvanck, der ligger nummer 51 på verdensranglisten.

Caroline Wozniacki spillede onsdag træningskamp i Melbourne Park mod Elina Svitolina. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE Vis mere Caroline Wozniacki spillede onsdag træningskamp i Melbourne Park mod Elina Svitolina. Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE

I optakten til Australian Open har Caroline Wozniacki blandt andet spillet en træningskamp mod ukraineren Elina Svitolina.

Her vandt Wozniacki første sæt, men tabte den tiebreak, som udgjorde andet sæt.

»Det er svært for mig at sige, om Caroline kan genvinde Australian Open. Men hun spiller altså godt, og at hun i fjor sikrede sig sin karrieres første Grand Slam-titel var et stort mål for hende,« sagde Elina Svitolina.

Herudover har Caroline Wozniacki i ugens løb trænet med spillere som Petra Martic og Iga Swiatek.