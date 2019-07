Den danske tennisspiller havde det svært på bane 2 ved Wimbledon, men hun endte som sejrherre mod spanier.

Det blev et bumlet forløb, da Caroline Wozniacki mandag spillede sig videre fra første runde ved grand slam-turneringen Wimbledon i London.

Danskeren kæmpede sig tilbage fra stillingen 0-4 i første sæt og førte 5-4, da hendes modstander, spanske Sara Sorribos Tormo, måtte trække sig med en skade.

- Det var op ad bakke fra starten, og så gælder det bare om at holde hovedet koldt, tage en bold og et parti ad gangen.

- Der er lang vej fra at tabe et sæt til at tabe kampen, siger Caroline Wozniacki ifølge Jyllands-Posten.

Danskeren fik en rædselsfuld indledning på kampen, der blev spillet på bane 2 på Wimbledonanlægget.

Caroline Wozniacki forsøgte at diktere spillet, men havde problemer med at ramme linjerne, mens Sara Sorribos Tormo spillede stabilt ud fra en sikker defensiv.

- Det var anderledes at spille på den bane end på træningsbanerne.

- Når man skifter retning, er det normalt svært at komme ud til boldene og gøre ret meget ved dem, men det gik ekstremt langsomt, og det var svært virkelig at slå igennem banen.

- Så prøver man at forcere lidt, men ved 4-0 tænkte jeg bare, at nu skal jeg bare løbe bolde op og lade være med at misse. Det var ikke decideret græstennis, men sådan blev jeg nødt til at spille i dag, siger Caroline Wozniacki.

Den 14.-seedede dansker fik da også stille og roligt brudt spanierens defensiv ned.

Bagud 4-5 måtte Sara Sorribos Tormo lade sig behandle, og efter at have prøvet at spille videre gav hun op.

Caroline Wozniacki, der aldrig er kommet længere end fjerde runde ved Wimbledon, skal i anden runde møde Veronika Kudermetova.

Russeren trak sig i maj sejrrigt ud af de to spilleres hidtil eneste møde, der blev spillet på grus ved French Open i Paris.

Her sejrede Veronika Kudermetova 0-6, 6-3, 6-3 i første runde.

Den 22-årige russer er nummer 59 på verdensranglisten.

/ritzau/