Caroline Wozniacki tog alle på sengen, da hun i oktober sidste år fortalte, at hun kæmper mod den kroniske ledsygdom 'rheumatoid arthritis'. Sygdommen har da også ændret hendes vaner markant.

Det fortæller hun i et stort interview med magasinet GQ.

»Da jeg fik diagnosen, var det første, jeg tænkte; okay, hvad kan jeg gøre, for at få min krop til at fæles bedre. Før det vidste jeg ikke, om jeg var syg eller havde overtrænet. Nu er det vigtigt at spise anti-inflammatorisk mad,« siger Caroline Wozniacki.

Hun fortæller, at hun blandt andet har skåret ned i sit kødforbrug. Tidligere kunne den danske tennisstjerne spise rødt kød fire gange om ugen. Nu sker det én gang om ugen - og det har hjulpet meget.

Caroline Wozniacki. Foto: ALY SONG Vis mere Caroline Wozniacki. Foto: ALY SONG

»Jeg kan mærke, at små ændringer som den kan være en stor hjælp. Min krop føles meget bedre. Sygdommen kan også blusse op, hvis jeg er stresset, så det er vigtigt, at jeg får min søvn og slapper af,« fortæller hun.

Den seneste sæson var der meget snak om, at Caroline Wozniacki så mere trænet ud end tidligere i sin karriere. Og det er der noget om. Efter diagnosen har det været vigtigt for Wozniacki at få bygget musklerne godt op, så leddende ikke slider så meget, men musklerne i stedet gør arbejdet.

»Når jeg løber en tur nu, føles det meget bedre. Så snart blodet flyder, får jeg det bedre. Det er lidt sjovt, for jeg får det faktisk værre, når jeg tager en fridag,« fortæller Wozniacki.

En af hendes hemmeligheder til at holde kroppen skarp og i god form når hun rejser er, at hun efterhånden er en vant globetrotter.

Wozniacki ved WTA Finals i 2018. Foto: WALLACE WOON Vis mere Wozniacki ved WTA Finals i 2018. Foto: WALLACE WOON

Wozniacki fortæller, at det godt kan være et stressmoment altid at skulle finde et sted, hvor hun kan få en sund kost, når hun deltager ved turneringer i udlandet. Men efter mange år i gamet kender hun efterhånden restauranterne i de fleste turneringsbyer.

»Heldigvis er jeg ikke en af de typer, der er meget striks med min kost. Men jeg tænker alligevel over, hvad jeg spiser, så jeg kan præstere bedst. Min go-to ret er kylling, brocoli og ris,« forklarer hun.

Wozniacki har ikke spillet en kamp, siden hun for godt halvanden måned siden tabte til Maria Sharapova ved Australian Open. Tirsdag optrådte hun så igen offentligt, da hun sammen med kæresten David Lee var i Madison Square Garden i New York for at se basketball.

Wozniackis tidligere træner Michael Mortensen tolkede det som et positivt tegn. Han mente, at det kan betyde, at Wozniacki snart er tilbage på banen igen.