Caroline Wozniacki har taget hul på sin sidste måned som professionel tennisspiller. Eller hvad?

»Man skal aldrig sige aldrig, tænker jeg, men jeg planlægger ud fra, at det her er min næstsidste turnering,« siger hun.

Sådan lyder svaret fra hende ifølge Stuff på et spørgsmål om, hvorvidt hun allerede har gjort sig overvejelser om et eventuelt comeback på et tidspunkt.

»Når jeg kigger på det nu, er jeg helt sikker på, at det her er afslutningen, men livet kan nogle gange tage nogle sjove drejninger,« siger Caroline Wozniacki, men fastslår også, at karrierestoppet er 'det rigtige at gøre på dette tidspunkt i mit liv'.

Det hele slutter efter Australian Open sidst i januar, men først venter newzealandske ASB Classic.

Det er her, hun er blevet spurgt til et muligt comeback.

Måske inspireret af det faktum, at kvindernes WTA-tour er på vej til igen at få selskab af en tidligere tennisspiller: Kim Clijsters har besluttet sig for igen at gribe ketsjeren i en alder af 36 år. Det har Caroline Wozniacki bemærket.

»Hvis du havde spurgt Kim for syv år siden, er jeg sikker på, at hun ikke planlagde nogensinde at vende tilbage- og nu står hun her og skal gøre comeback,« siger 29-årige Caroline Wozniacki, der mødte - og tabte til - Kim Klijsters i sin første Grand Slam-finale tilbage i 2009.

Caroline Wozniacki blev i weekenden hyldet for sin karriere i forbindelse med 'Sportsgalla 2019', hvor de danske tv-seere kunne se tårerne pible frem hos tennisspilleren.

Hun var ikke selv til stede i Herning, fordi hun allerede befandt sig i New Zealand. Ved ASB Classic skal Caroline Wozniacki her op mod hjemmebanespilleren Paige Mary Hourigan, der er med på et wildcard og ligger nummer 438 på verdensranglisten i single.

»For at være helt ærlig ved jeg ikke meget om hende, så vi må lige tjekke hende ud,« siger den danske tennisspiller:

»Men jeg har tænkt mig at gå ud og spille mit eget spil, tænke på mig selv og hvad jeg er bedst til, og så er det forhåbentlig nok.«