Caroline Wozniacki og Serena Williams vandt mandag over det japanske doublepar Nao Hibino og Makoto Ninomiya i første runde ved ACB Classic i Auckland New Zealand.

Sejrscifrene lød på 6-2 6-4.

Efter kampen udviste begge spillere stor respekt for hinanden og stor lyst til at spille sammen, inden den 29-årige danske tennisspiller senere på måneden slutter karrieren:

»Det er vigtigt for mig, at spille samme med hende, inden hun afslutter karrieren. Hun har haft en fantastisk karriere, og det er en ære at spille med hende,« sagde Serena Williams, inden Woznicki overtog ordet:

»Vi har stået over for hinanden så mange gange, og hun har slået mig mange gange,« sagde en glad og grinende Caroline Wozniacki:

»Så det er dejligt, at vi for en gangs skyld kan vinde sammen.«

De to tidligere verdensettere spillede med højt humør og udvekslede mange grin og smil i løbet af kampen. De kom flyvende fra start og bragte sig foran 4-0, inden japanerne fik reduceret til 2-4.

Wozniacki og Williams brød imidlertid til 5-2. Efter 27 minutters spil servede Wozniacki første sæt hjem med et es lige på linjen på den fjerde sætbold til 6-2.

I andet sæt kom japanerne bedre med fra start og holdt serv til 1-0, men Williams holdt serv til 1-1, inden den dansk-amerikanske duo brød til 2-1 på en dobbeltfejl.

Derfra holdt spillerne serv, indtil Williams ved 5-4 kunne afgøre kampen i eget serveparti.

Med en flugtning ved nettet sørgede Wozniacki for, at den anden matchbold blev udnyttet, og så kunne de to veninder kramme hinanden i sejrsrus.

I anden runde, der svarer til kvartfinalerne, venter formentlig noget sværere modstand.

Her står duoen til at skulle møde det topseedede par bestående af Caroline Dolehide og svenske Johanna Larsson, der endnu ikke har været i aktion i første runde.

ASB Classic er Caroline Wozniackis andensidste turnering i karrieren - hun stiller også i single tirsdag.

Turneringen bruger hun som opvarming til Australien Open, som bliver hendes sidste turnering.

Caroline Wozniacki vandt Australien Open i 2018, og det er hendes eneste Grand Slam-titel i karrieren.