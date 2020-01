Caroline Wozniacki og Serena Williams slog japansk par i Auckland, hvor de første gang spiller double sammen.

Caroline Wozniacki og Serena Williams er i deres første doubleturnering sammen klar til anden runde.

I WTA-turneringen ASB Classic i newzealandske Auckland vandt de deres første kamp over den japanske duo Nao Hibino og Makoto Ninomiya med cifrene 6-2, 6-4.

Wozniacki spiller karrierens næstsidste turnering, og i den anledning har hun for en sjælden gangs skyld prioriteret at stille til start i damedouble, og det altså sammen med sin nære veninde Serena Williams.

De to tidligere verdensettere spillede med højt humør og udvekslede mange grin og smil i løbet af kampen. De kom flyvende fra start og bragte sig foran 4-0, inden japanerne fik reduceret til 2-4.

Wozniacki og Williams brød imidlertid til 5-2. Efter 27 minutters spil servede Wozniacki første sæt hjem med et es lige på linjen på den fjerde sætbold til 6-2.

I andet sæt kom japanerne bedre med fra start og holdt serv til 1-0, men Williams holdt serv til 1-1, inden den dansk-amerikanske duo brød til 2-1 på en dobbeltfejl.

Derfra holdt spillerne serv, indtil Williams ved 5-4 kunne afgøre kampen i eget serveparti.

Med en flugtning ved nettet sørgede Wozniacki for, at den anden matchbold blev udnyttet, og så kunne de to veninder kramme hinanden i sejrsrus.

I anden runde, der svarer til kvartfinalerne, venter formentlig noget sværere modstand.

Her står duoen til at skulle møde det topseedede par bestående af Caroline Dolehide og svenske Johanna Larsson, der endnu ikke har været i aktion i første runde.

Wozniacki deltager også i single, hvor hun skal i aktion tirsdag.

/ritzau/