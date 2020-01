Den dansk-amerikanske stjerneduo kunne ikke stille noget op i finalen i WTA-turneringen i Auckland.

Tennisstjernen Caroline Wozniacki må spejde langt efter karrierens tredje turneringssejr i double på WTA-niveau.

Sammen med Serena Williams tabte Wozniacki med 4-6 og 4-6 til den amerikanske duo Asia Muhammad og Taylor Townsend i finalen i Auckland Classic i New Zealand.

Det var 11 år, siden Caroline Wozniacki senest stod i en doublefinale. Dengang vandt hun sammen med Victoria Azarenka en turnering i Memphis i USA, men så godt gik det ikke denne gang.

Williams og Wozniacki havde problemer fra start mod to spillere, der har haft større succes i double end i single.

Serena Williams havde heller ikke nogen optimal optakt til finalen, eftersom den 38-årige veteran umiddelbart forinden havde kæmpet sig igennem en halvanden time lang singlefinale.

Den dansk-amerikanske duo blev brudt i egen serv to gange i første sæt, som var overstået efter 36 minutters spil.

Kampbilledet var stort set uændret i andet sæt. Muhammad og Townsend så ud til at være i fuld kontrol - ikke mindst, da de lavede endnu et servegennembrud til 2-1-føring.

Fra det øjeblik handlede det "blot" om at holde egen serv i resten af sættet, og som et passende punktum servede det amerikanske par sejren hjem med et rent serveparti til 6-4.

For Asia Muhammad var det karrierens femte triumf i doublerækken på WTA-niveau, mens makkeren Taylor Townsend tog sin første sejr efter to finalenederlag.

Caroline Wozniacki har nu blot én turnering tilbage, inden hun indstiller karrieren. Det sker efter Australian Open, som spilles i Melbourne og begynder 20. januar,

/ritzau/