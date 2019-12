Caroline Wozniacki stiller op i double med Serena Williams ved ASB Classic i begyndelsen af januar.

Gennem karrieren har tennisspilleren Caroline Wozniacki kun ved sjældne lejlighed stillet op i double, men det kommer til at ske, når hun i januar stiller op til sin næstsidste turnering i karrieren.

Således stiller Wozniacki op sammen med Serena Williams i double ved næste måneds ASB Classic i Auckland i New Zealand.

Det oplyser arrangøren på sin hjemmeside.

- Vi har længe ville spille double sammen, men det har ikke lige passet, så jeg er virkelig glad for, at det endelig kommer til at ske. Særligt når det er en af mine favoritturneringer på touren. Det bliver sjovt, siger Caroline Wozniacki til hjemmesiden.

Turneringsdirektør Karl Budge er henrykt over at kunne præsentere konstellationen, der også er kendt som er være tætte veninder uden for banen.

- Det er et par, som jeg tror, at tennisfans har ventet på at se sammen længe. At have Serena og Caroline på samme bane på samme side af nettet er en utrolig mulighed for at se et stykke tennishistorie, siger Karl Budge.

Han hæfter sig ved, at turneringens tilskuere nu har endnu større chance for at se de to spillere på en af de to åbningsdage mandag og tirsdag, når de både stiller til start i single og double.

Også French Open-mesteren fra 2017, letten Jelena Ostapenko, og Svetlana Kuznetsova fra Rusland stiller op i turneringen.

Caroline Wozniacki har annonceret, at Australian Open bliver hendes sidste turnering i karrieren. ASB Classic fungerer som opvarmningsturnering til årets første grand slam-turnering.

ASB Classic spilles fra 6. til 12. januar i den newzealandske storby.

Senere på året skal Wozniacki i øvrigt spille en opvisningskamp mod Serena Williams. Det sker i Royal Arena i København 18. maj.

