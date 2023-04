Caroline Wozniacki er stadig en verdensstjerne.

Og noget tyder på, at den tidligere danske tennisspiller er ved at få opbygget lidt af en stjernespækket venneliste, selv om ketsjeren for længst er lagt på hylden.

I den netop overståede weekend var danskeren og ægtemanden, David Lee, i hvert fald i fint selskab under et stort golfarrangement, 8AM Golf Invitational, som blandt andet blev arrangeret af superstjernen Justin Timberlake, i Las Vegas.

Det fortæller Caroline Wozniacki i et opslag på Instagram, som du kan se nederst i artiklen.

Og på trods af en mindre nedtur på golfbanen sammen med sin bedre halvdel opstod der dog ikke en kortvarig 'krise' på ægteskabsfronten, forsikrer hun.

'Spillede sammen med David ved en golfturnering (ægteskabet er stadig fint...). Vi tabte dog på banen, men vandt på kasinoet og fik nye venskaber,' skriver danskeren i opslaget.

Her har hun desuden delt billeder fra weekenden, hvor hun blandt andre var i selskab med store navne som netop Justin Timberlake, den mangeårige tv-vært Jimmy Fallon og OL-svømmelegenden Michael Phelps.

Caroline Wozniacki stoppede sin aktive karriere i 2020.

Efterfølgende er danskeren blevet mor til to. I 2021 fik hun datteren, Olivia, og sidste år kom sønnen, James, til verden.

Wozniacki er gift med den tidligere NBA-spiller David Lee.