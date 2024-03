Wozniacki skal møde verdens nummer 62 ved Indian Wells, mens Rune kan møde Rafael Nadal i anden runde.

Caroline Wozniacki skal ved turneringen Indian Wells møde kinesiske Lin Zhu i første runde.

Det står klart efter lodtrækning natten til tirsdag dansk tid.

Lin Zhu ligger nummer 62 i verden, mens Wozniacki ligger nummer 204.

Danskeren er med på et wildcard. Vinder Wozniacki kampen i første runde, venter kroatiske Donna Vekic, der ligger nummer 36 i verden.

Turneringen regnes blandt de største turneringer ud over de fire grand slam-turneringer.

Holger Rune træder ind i turneringen i anden runde. Her har han udsigt til at møde enten spanske Rafael Nadal eller canadiske Milos Raonic.

Holger Rune ligger nummer syv på verdensranglisten, mens den 22-dobbelte grand slam-vinder Nadal ligger nummer 652. Raonic ligger nummer 224.

Nadal har tidligere udtalt, at der er stor sandsynlighed for, at 2024 bliver hans sidste år som professionel tennisspiller.

En muskelskade tvang senest spanieren til at trække sig fra grand slam-comeback i Australien ved Australian Open.

Indian Wells spilles i den californiske ørken i den lille by Indian Wells, der ligger i Coachella Valley nær Palm Springs.

/ritzau/