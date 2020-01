Margaret Court Arena skal danne rammen om Caroline Wozniackis anden kamp i afskedsturnering.

Den danske tennisspiller Caroline Wozniackis anden kamp ved Australian Open mod Dayana Yastremska skal spilles på Margaret Court Arena.

Det oplyser Australian Open i et kampprogram for turneringens to hovedarenaer, Rod Laver Arena og Margaret Court Arena.

Wozniacki har på forhånd meldt ud, at Australian Open bliver hendes sidste turnering.

Danskeren spiller kamp nummer to på turneringens anden hovedarena efter klokken 11 lokal tid onsdag.

Det vil sige, at kampen bliver spillet natten til onsdag dansk tid omkring klokken 02.30, afhængigt af hvor hurtigt kampen inden går.

Den spilles mellem tredjeseedede Naomi Osaka og Saisai Zheng.

Margaret Court Arena regnes som den næstmest prestigefyldte arena på Melbourne Park efter Rod Laver Arena.

I alt 7500 mennesker kan der sidde på arenaen, når Caroline Wozniacki spiller i anden runde af det, der potentielt kan blive karrierens sidste kamp.

Dermed er arenaen kun det tredjestørste på anlægget, da både Rod Laver Arena og Melbourne Arena har flere siddepladser.

Caroline Wozniacki vandt i 2018 grand slam-turneringen, som er årets første.

/ritzau/