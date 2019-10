Danskeren skal møde Daria Kasatkina, der sidste år stormede op af verdensranglisten, men er gået i stå i 2019.

Den 22-årige russer Daria Kasatkina bliver modstanderen, når den forsvarende mester Caroline Wozniacki fredag skal forsøge at spille sig videre til semifinalen i China Open.

Kasatkina slog torsdag landsmanden Ekaterina Alexandrova med 6-4, 6-3 i tredje runde.

Russeren bragede for alvor ind på den internationale scene sidste år, hvor hun en overgang var oppe som nummer ti på verdensranglisten.

I et forrygende 2018 havde Kasatkina samtidig et godt tag på Wozniacki, som russeren slog tre gange, så den indbyrdes statistik hedder 3-1 i Kasatkinas favør før fredagens kamp.

Danskerens kommende modstander spillede sig sidste år frem til kvartfinalerne i både French Open og Wimbledon, og forventningerne var derfor kørt op før 2019-sæsonen.

Daria Kasatkina har dog slet ikke leveret noget som helst i år, hvor hun ofte er røget ud af turneringerne efter en eller to kampe.

Kasatkina er derfor raslet ned af ranglisten, hvor hun i øjeblikket er nummer 45.

Wozniacki, der vandt China Open sidste år, har heller ikke haft det bedste 2019. For første gang siden 2008 risikerer danskeren at gå gennem et helt år uden en eneste turneringssejr.

/ritzau/