Den danske tennisstjerne fik en fin lodtrækning til første runde af sit titelforsvar i Melbourne.

Caroline Wozniacki fik en ganske udmærket lodtrækning til Australian Open, som dog i tredje runde kan byde på hård modstand for den tredjeseedede dansker, der er forsvarende mester.

I første runde af årets første grand slam skal danskeren møde den 24-årige belgier Alison van Uytvanck, der er nummer 51 på verdensranglisten.

Til gengæld kan hun i tredje runde støde ind i den flerfoldige grand slam-vinder Maria Sharapova, hvis de begge løser deres respektive opgaver i de to første runder.

Ifølge danskeren selv har hun dog ikke kigget på vejen frem mod finalen.

- Jeg ser aldrig lodtrækningen, fortalte Wozniacki i Australian Opens studieudsendelse i forbindelse med lodtrækningen.

- Det gjorde jeg som junior, men så tabte jeg tit. Så stoppede jeg med det og begyndte at vinde, så det fortsætter jeg med.

Alison van Uytvanck og Wozniacki har kun mødt hinanden én gang tidligere. Det var på grus i Rom sidste år, hvor danskeren vandt sikkert med 6-1, 6-4.

I anden runde står Wozniacki til at møde enten svenske Johanna Larsson eller hviderusseren Vera Lapko.

Den danske tennisstjerne afslørede tilbage i oktober, at hun havde fået konstateret en kronisk gigtsygdom, som hun nu skal forsøge at få til at harmonere med sin tenniskarriere.

- Problemerne havde varet i noget tid, hvor jeg ikke vidste, hvad det var, så det var faktisk lidt en lettelse at få diagnosen, fortalte hun i studiet.

- Jeg tager ekstra godt vare på min krop, og jeg lytter meget mere til min krop nu.

Hos herrerne slap de tre topseedede spillere også for at trække svære, useedede folk som Nick Kyrgios, Stanislas Wawrinka og Andy Murray i de første runder.

Den forsvarende mester, Roger Federer, er seedet som nummer tre og skal møde usbekeren Denis Istomin i første runde og får en kvalifikationsspiller i anden runde.

Topseedede Novak Djokovic møder en kvalifikationsspiller i første runde, men kan så støde ind i den erfarne franskmand Jo-Wilfried Tsonga i anden runde.

Rafael Nadal skal forbi den australske wildcardspiller James Duckworth i sin første kamp.

/ritzau/