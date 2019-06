Caroline Wozniacki tabte efter tiebreak i tredje sæt til hviderussiske Aryna Sabalenka og er ude i Eastbourne

Caroline Wozniacki stormede afsted i første sæt og i begyndelsen af tredje sæt, hvor danskeren missede en matchbold, og så endte hun med at tabe.

Det blev udgangen på mødet med Aryna Sabalenka onsdag om en plads i kvartfinalen i WTA-turneringen i Eastbourne.

Den 21-årige hviderusser hev sejren i land efter tiebreak i tredje sæt, og hun sendte danskeren ud med 2-6, 6-4, 7-6 (7/5) efter en kamp, der udviklede sig til lidt af et drama.

Sejren betød, at Aryna Sabalenka fik revanche for nederlaget til Wozniacki i finalen i samme turnering i fjor, og det er hviderusseren, der i kvartfinalen møder Kiki Bertens.

Caroline Wozniacki kunne have sikret sejren foran 5-3 i tredje sæt, da hun servede sig på 40-30, men det hele endte med tiebreak, hvor Wozniacki bagud 5-6 blev brudt og tabte efter 2 timer og 23 minutter.

Danskeren lagde ellers hårdt ud i første sæt og servede sig på 3-0.

Unge Sabalenka virkede utålmodig med flere vildskud, og Wozniacki brød igen til 4-0 og kom foran 5-0, inden det lykkedes hviderusseren at reducere.

Så skulle Wozniacki serve sættet hjem foran 5-1, men Sabalenka var ved at komme i gang, og Wozniacki måtte overleve fem breakbolde, før Sabalenka udnyttede den sjette og reducerede til 2-5.

Wozniacki svarede dog hurtigt igen og brød hviderusseren og tog første sæt 6-2.

Andet sæt blev indledt med et servees, og Wozniacki kom på 1-0, men Sabalenka udlignede til 1-1. Hun lavede dog stadig fejl, og Wozniacki servede sig på 2-1 efter lidt modvind.

Så ændrede kampen karakter og Sabalenka fandt sit spil. Hun holdt sin serv og udlignede, og hun brød efterfølgende rent til 3-2. Sabalenka servede rent partiet hjem til 4-2 bagefter og brød så også til 5-2.

Wozniacki ledte efter spillet fra første sæt, og hun brød til 3-5 og servede sig på 4-5, men danskeren kunne ikke undgå et tredje sæt.

Her stormede Wozniacki så igen afsted og bragte sig foran 3-0 og servede sig også ukompliceret foran 4-1. Sabalenka overlevede to breakbolde og reducerede, men Wozniacki servede sig rent på 5-2.

Foran 5-3 missede danskeren så sin matchbold, og efter en dobbeltfejl til sidst blev det 5-4 og bagefter 5-5 i Sabalenkas serv.

En baghåndsvinder sikrede 6-5 efter et langt serveparti for Wozniacki, men der skulle tiebreak til, og her løb hviderusseren med sejren.

