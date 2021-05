Caroline Wozniacki ser ud til at være mere end klar til at blive mor. I hvert fald har hun nok børneværelser at vælge imellem.

For den 30-årige danske tennisstjerne og hendes ægtefælle, David Lee, har netop købt en gigantisk penthouse-lejlighed på Fisher Island for et kæmpe millionbeløb.

Det skriver det amerikanske medie New York Post.

Helt konkret skulle parret have anskaffet sig en lejlighed i Palazzo Del Sol-komplekset tæt på Miami, Florida.

30-årige Caroline Wozniacki sammen med ægtemanden, 38-årige David Lee.

Og det er den helt store pengepung, som Caroline Wozniacki og David Lee har fundet frem. Hele herligheden koster nemlig 114 millioner danske kroner, skriver mediet.

»Caroline og jeg er store fans af Fisher Island, og vi er virkelig glade for at kunne opgradere til en ny lejlighed. Med en datter på vej, ser vi frem til at gøre stedet til et skønt hjem oppe blandt skyerne,« siger David Lee om den store beslutning.

Købet af den nye lejlighed er en opgradering for parret, der tidligere ejede én af de andre lejligheder i samme ejendom. Den valgte de dog at sælge i februar for lidt under 100 millioner danske kroner.

Den nye lejlighed, der er over 600 kvadratmeter stor, består blandt andet af fire soveværelser og fire badeværelser, mens der ligeledes er en privat swimmingpool tilknyttet.

Danskeren får store internationale stjerner som naboer, da både Oprah, Julia Roberts og André Agassi også ejer lejligheder i samme bygning.

Caroline Wozniacki ejer desuden en stor villa i Monaco, hvor hun lige nu bor sammen med sin mand.

Det var i februar, at Caroline Wozniacki offentliggjorde graviditeten – ligeledes på Instagram, og det samme gjorde David Lee.

'Vi kan ikke vente med at møde vores pige til juni,' skrev hun til den store nyhed.

Det er da heller ikke mere end et par uger siden, at den danske stjerne for første gang viste sin gravide mave frem for sine mange følgere.

Caroline Wozniacki og David Lee mødte hinanden for første gang i 2015, og de blev gift ved et stort bryllup i Italien i 2019.