Specialdesignede krystalbelagte Adidas-sko? Ja, hvorfor ikke!

Det er en uge siden, at Danmarks tennisdronning, Caroline Woznaicki, blev gift med den amerikanske eks-NBA'er David Lee.

Og det var et sandt drømmebryllup på det toscanske vinslot Rosewood Castiglion del Bosco, hvor de 130 gæster festede til langt ud på natten.

Og nye detaljer om det grandiøse bryllup bliver ved med at dukke op.

Foto: Instagram: Caroline Wozniacki Vis mere Foto: Instagram: Caroline Wozniacki

Eksempelvis løfter Caroline Wozniacki nu selv sløret for den aftenkjole, hun hoppede i, da brudekjolen blev for upraktisk. Og her var der som sædvanligt ikke sparet på noget som helst.

I et vidoeopslag (se forneden) på Instagram skriver Wozniacki:

»Jeg lavede et hurtigt skift fra min bryllupskjole til denne fantastiske Stella McCartney-kjole og fortsatte med at feste til den tidlige morning,« skriver hun og tilføjer:

»Swipe til højre for at se mine specialdesignede Adidas-sneakers (se forneden, red.) - pyntet med krystaller fra Swaroski (smykkefirma, red.). De holdt mig dansende hele natten.«

Vis dette opslag på Instagram I made a quick change from my wedding gown in to this amazing @stellamccartney dress and continued partying until the early morning! Swipe right to see my special made @adidasoriginals sneakers, embellished in @swarovski crystals! They kept me on my feet dancing all night!! Sound on Et opslag delt af Caroline Wozniacki (@carowozniacki) den 21. Jun, 2019 kl. 5.08 PDT

Foto: Instagram: Caroline Wozniacki Vis mere Foto: Instagram: Caroline Wozniacki

Og gensynet med den glitrende aftenkjole har straks fået Wozniackis gode veninde - det amerikanske tennis-ikon Serena Williams - til tasterne.

»Denne kjole var ALT!!!,« skriver Serena Williams i kommentarfeltet til Wozniackis opslag.

Her kan du læse om Carolines Wozniackis forrygende bryllupskjole, der vakte undren.

Og her kan du blive klogere på flere detaljer fra det imponerende bryllup. Blandt optrådte en dansk verdensstjerne under festen.