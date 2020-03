Et billede af Caroline Wozniacki og ægtemanden, David Lee, har fået et par af tennisdarlingens følgere på de sociale medier op af stolene.

Fredag lagde stjerneparret nemlig et billede op af dem selv på Instagram, hvor de begge bar ansigtsmasker i en unavngiven afrikansk lufthavn efter at have været fanget i et fly-kaos på det afrikanske kontinent.

Det har efterfølgende fået nogle følgere til at stille kritiske spørgsmål til den 29-årige dansker, som har været på ferie på Zanzibar.

Du kan se opslaget nederst i artiklen.

Caroline Wozniacki stoppede karrieren efter Australian Open. Foto: Henning Bagger Vis mere Caroline Wozniacki stoppede karrieren efter Australian Open. Foto: Henning Bagger

I opslaget skrev den danske verdensstjerne, at parret var fast besluttet på at gå i selvvalgt karantæne, når de landede i Monaco, hvor Caroline Wozniacki bor, på grund af frygten for coronavirus.

Men beslutningen om at bære ansigtsmasker i den afrikanske lufthavn var der en følger, der følte sig stødt over, og derfor valgte personen at henvende sig direkte til den danske tennisstjerne i kommentarfeltet.

'Vi har ikke særlig mange tilfælde af corona-smittede her (i Afrika, red.) sammenlignet med de andre lande, du rejser rundt i, så lad være med at skrive så uvidende,' skrev den utilfredse følger.

Caroline Wozniacki opdagede herefter kommentaren, som hun valgte at reagere på:

'Jeg er med på, at der er ikke er mange smittetilfælde i Afrika, men det ændrer ikke på, at vi gerne vil hurtigt hjem, inden resten af verden lukker ned.'

I samme omgang var der ligeledes en fortørnet følger, der mente, danskeren snyltede på sundhedsvæsenets ressourcer.

'Godt gået. At spilde i forvejen begrænsede midler fra sundhedssektoren og derefter stolt reklamere med det,' kommenterede en anden følger.

Netop den kommentar blev dog for meget for tennisdarlingen, der røg til tastaturet for at forsvare sig endnu en gang:

Caroline Wozniacki og David Lee efter danskerens sidste kamp som professionel tennisspiller. Foto: KIM HONG-JI Vis mere Caroline Wozniacki og David Lee efter danskerens sidste kamp som professionel tennisspiller. Foto: KIM HONG-JI

'Er du seriøs? Jeg har et svagt immunforsvar, og min familie og jeg gør alt, hvad vi kan, for at undgå hospitaler. Derfor bærer vi også masker og går i selvisolation, når vi kommer hjem.'

Caroline Wozniacki lider af den kroniske ledsygdom 'rheumatoid arthritis', som har fået hende til omlægge sin kost, da det er vigtigt for hende at spise anti-inflammatorisk mad, fortalte hun sidste år.

I januar stoppede hun sin aktive karriere som tennisspiller, efter hun blev slået ud af tuneseren Ons Jabeur i tredje runde af Australien Open, men i øjeblikket er det ikke kun danskeren, der holder sig væk fra de største tennisturneringer.

Verdens professionelle tennisspillere må nemlig indstille sig på en lang pause, efter alle tennisturneringer i ATP- og WTA-regi er blevet suspenderet frem til 7. juni.