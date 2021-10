Hun træner på livet løs. Og selvom Caroline Wozniacki ikke regner med at gøre comeback på WTA-touren, er de mange timer på banen ikke uden grund.

For hun mangler én kamp. Til februar skal hun nemlig spille 'The Final One' i Royal Arena mod Angelique Kerber.

»Jo mere jeg tænker over det, tænker jeg, det bliver sidste gang, jeg kommer til at spille foran et så stort publikum, men samtidig tænker jeg, at jeg har haft en god karriere, jeg er meget stolt af,« sagde Caroline Wozniacki fredag aften, da hun gæstede Go' Aften Live, og fortsatte:

»At afslutte i Danmark og foran det danske publikum med folk, der både har set mig i udlandet, men også folk der aldrig nåede at se mig og ikke havde mulighed for det... det betyder meget, jeg kan få lov til at sige farvel og tusind tak til alle dem. Det glæder jeg mig helt vildt meget til, og det er også derfor, jeg er begyndt at gå i skarp træning, og jeg vil gerne spille mit bedste, når vi når til februar.«

Og det var også i den forbindelse, den danske stjerne kom med et løfte.

For de tusindvis af tilskuere kommer bestemt ikke til at se en Caroline Wozniacki, der kun gør det for hyggens skyld. Hun spiller for at vinde, og det kan hendes mand David Lee skrive under på.

»David grinede lidt af mig forleden, da jeg var på banen og sagde: 'du gør ikke noget fifty-fifty. Det er all in'. Og det har han ret i. Jeg har stadig det fightergen. Det handler om at vinde,« fortæller Caroline Wozniacki, der stoppede sin aktive karriere efter Australian Open i 2020.

Hun vil selvfølgelig ikke blive skadet, så derfor er de begyndt at træne stille og roligt op. Der bliver dog bygget på både på tennisbanen og i fitness, hvor hun er en gang om dagen.

I interviewet fortalte Caroline Wozniacki, at hun bestemt ikke tror, hun vender tilbage som professionel, fordi det bliver for hårdt at rejse meget, især nu hvor hun også er blevet mor.

Men hun afviser det ikke hundrede procent. Noget hun også tidligere har fortalt.

»Hvis du havde spurgt mig for halvandet år siden, havde jeg uden tvivl sagt 'nej' uden at tøve. Men det sidste halvandet år har jeg lært, at intet er udelukket. Lige nu kan jeg ikke se mig selv vende tilbage til touren, men jeg vil ikke sige, det er helt 100 procent udelukket,« sagde den danske stjerne tilbage i juni til iNews.