Caroline Wozniacki har nærmest alt at vinde den kommende tid.

For blot få uger inde i den danske stjernes opsigtsvækkende comeback til professionel tennis venter der nemlig årets sidste grand slam-turnering, US Open, i næste uge.

En turnering, hvor hun tidligere har været i to finaler i henholdsvis 2009 og 2014. Men også en turnering, hvor hun for lidt over en måned siden forbavsede alle ved at melde ud, at hun mente, hun kunne vinde den, da hun smed årets tennisbombe og afslørede sit comeback.

Men efter blot en enkelt sejr og to nederlag siden comebacket, så lugter det ikke ligefrem af, at den danske stjerne stryger hele vejen til tops i New York. Det erkender hendes bror, Patrik Wozniacki, der er ekspertkommentator hos TV 2.

Foto: Matthew Stockman/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Matthew Stockman/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg forventer ikke et eller andet kæmpe resultat. Det må jeg indrømme. Men kan hun vinde et par kampe, så er det rigtig stærkt,« fortæller han til B.T. og fortsætter:

»Der har været nogle gode ting, og så er der stadig nogle ting, der skal arbejdes på. Skarphed, returneringer og serven kan blive bedre. Det er essentielle ting, som klart kan forbedres. Og så skal hun vænne sig til at stå i de her situationer igen.«

Hun meldte jo ud, at hun mente, hun kunne vinde US Open. Det er vel ikke helt så realistisk nu?

»Hvis hun ikke havde sagt det, så var hun slet ikke begyndt at spille igen. Hvis ikke hun gik rundt med den tanke, at hun kunne gøre det, så var hun ikke kommet tilbage.«

»Som tennisspiller skal man have en sindssyg tro på sig selv. Og hvis man ikke har det, så vinder man ikke en skid. Hvis ikke man tror på sig selv, jamen, hvem skal så gøre det?«

Caroline Wozniackis mere end tre år væk fra professionel tennis har betydet, at hun er røget helt ned som nummer 632 på verdensranglisten.

Og derfor kan hun risikere at rende ind i nogle af verdens bedste spillere i første runde ved US Open, når der er lodtrækning senere på ugen.

Af samme årsag har Patrik Wozniacki da heller ikke opbygget de helt store forventninger til sin søster – endnu.

Foto: Minas Panagiotakis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Minas Panagiotakis/AFP/Ritzau Scanpix

Det er nemlig noget helt andet, hun skal have ud af sit grand slam-comeback, mener han:

»Det handler om, at hun skal spille op til det niveau, vi ved, hun er i stand til. Hvis hun spiller sig ud og viser det bedste, hun kan lige nu, så er det godt.«

»Hun må ikke komme ind og sige efterfølgende, at hun kunne have gjort sådan og sådan eller have været skarpere her og dér. Vi ved heller ikke, hvordan hendes krop reagerer på fire kampe på otte dage, hvis hun for eksempel spiller sig i kvartfinalen,« afslutter han.

Caroline Wozniacki blev i juli tildelt et wildcard til årets US Open-turnering, efter hun meddelte sit comeback.