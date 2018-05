Wozniacki skal møde amerikanske Danielle Collins i første runde af French Open mandag 28/5. Det er første gang, de mødes, og Wozniacki er klar til at slå hende og alle andre, som hun viste, da hun i starten af året vandt Australian Open.

»Jeg ved i hvert fald, at jeg kan gøre det. Jeg har gjort det før, og nu handler det bare om at fokusere og prøve at gøre det så godt, jeg kan,« siger Carolina Wozniacki til Eurosport.

Op til sin første kamp understreger hun, at grusformen er, hvor den skal være.

»Jeg har det fint. Jeg har fået trænet her et par dage og glæder mig til at komme i kamp om et par dage (mandag, red.).«

Det er første gang, at Caroline Wozniacki og Denielle Collins mødes.