Amerikanske Sloane Stephens har kvalificeret sig til sin første sæsonfinale i karrieren, siger WTA.

Singapore. Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki får blandt andre selskab af amerikaneren Sloane Stephens, når hun senere på måneden skal spille WTA Finals i Singapore.

Det meddelte kvindernes tennisforbund (WTA) mandag på sin hjemmeside.

Det er første gange, at den 25-årige amerikaner er kvalificeret til sæsonfinalen.

- Jeg er beæret over at være kvalificeret til min første WTA Finals. Jeg glæder mig til at spille mod de bedste spillere fra denne sæson, siger Sloane Stephens ifølge Reuters.

Hun vandt i 2017 US Open, og i år var hun med til finalen i French Open, hvor hun tabte til verdensranglistens nummer et, Simona Halep.

Foruden Wozniacki og Stephens er også Simona Halep, Angelique Kerber, Naomi Osaka og Petra Kvitova klar til sæsonfinalen.

Der er stadig to pladser tilbage, som lige nu ser ud til at gå til Elina Svitolina og Karolína Plísková.

Wozniacki sikrede sig tidligere på måneden sin plads i WTA Finals, da hun spillede sig i kvartfinalen i China Open, som hun senere vandt.

Den 28-årige dansker er forsvarende vinder af WTA Finals, efter at hun sidste år vandt finalen over Venus Williams.

Sæsonens bedste tenniskvinder kæmper i sæsonfinalen fra 21. til 28. oktober om en præmiesum på syv millioner dollar (45 millioner kroner).

