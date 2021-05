Der er travlt i familien-Wozniacki i øjeblikket.

For ikke nok med, at tennisstjernen Caroline Wozniacki meget snart skal være mor for første gang, så har den 30-årige dansker netop fået sit andet stik med coronavaccinen.

Det afslører hun i en såkaldt story på sin Instagram-profil. Du kan se opslaget nederst i artiklen.

'Har fået mit andet vaccinestik i dag. Jeg er en glad kvinde,' skriver hun til et billede, hun har delt, hvor man kan se den danske verdensstjerne med et plaster på armen.

30-årige Caroline Wozniacki sammen med ægtemanden, 38-årige David Lee. Foto: EDGAR SU Vis mere 30-årige Caroline Wozniacki sammen med ægtemanden, 38-årige David Lee. Foto: EDGAR SU

Dermed ser det ud til, at den tidligere grand slam-vinder når at være færdigvaccineret, inden hun efter planen skal være mor til en lille pige til juni.

I Danmark anbefaler sundhedsmyndighederne ikke vaccination under graviditeten, men fraråder det faktisk til både gravide og ammende. Det skyldes, at vaccinerne ikke er testet i stor skala på den gruppe.

Caroline Wozniacki bor dog med sin mand, David Lee, i Monaco.

Det var i februar, at Caroline Wozniacki offentliggjorde graviditeten – ligeledes på Instagram, og det samme gjorde David Lee.

'Vi kan ikke vente med at møde vores pige til juni,' skrev hun til den store nyhed.

Det er da heller ikke mere end et par dage siden, at den danske stjerne for første gang viste sin gravide mave frem for sine mange følgere. Den historie kan du læse mere om HER.

Caroline Wozniacki og David Lee mødte hinanden for første gang i 2015, og de blev gift ved et stort bryllup i Italien i 2019.