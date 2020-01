Caroline Wozniacki er glad for den hyldest, som hun modtog i fredags efter exit i Australian Open.

Det er stadig ikke helt gået op for Caroline Wozniacki, at karrieren som professionel tennisspiller er ovre.

Men når hun ser tilbage på den hyldest, som hun fik efter fredagens nederlag ved Australian Open, kunne hun ikke have ønsket sig noget bedre. Det siger hun til Ekstra Bladet, der søndag mødte Caroline Wozniacki i Melbourne.

Efter nederlaget blev hun hyldet af publikum, og der blev vist en kærlig videohilsen fra stjernerne Novak Djokovic, Roger Federer og Rafael Nadal.

- Jeg tror ikke, at det helt er gået op for mig endnu. Der er sket så mange ting, at jeg ikke rigtigt har nået at komme det hele igennem. Men det var en helt fantastisk afslutning med den måde, de fejrede mig på efter kampen.

- Jeg kunne ikke have bedt om et bedre forløb. Det er sjældent, jeg har set, at de har lavet så stor en ting for en spiller, så det var meget, meget specielt, siger Wozniacki til Ekstra Bladet.

En af hendes første gøremål som tennispensionist er at rejse en tur til New Zealand med sin kæreste, David Lee.

18. maj skal hun spille en showkamp i Danmark mod Serena Williams.

/ritzau/