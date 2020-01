Med en grand slam-titel og 71 uger som nummer et i verden har Caroline Wozniacki nået det, hun havde håbet på.

Caroline Wozniacki har fået det punktum, hun havde håbet på.

Det siger hun tydeligt berørt på et pressemøde, efter at hun tidligt fredag tabte til tunesiske Ons Jabeur i karrierens sidste kamp.

- Når jeg ser tilbage på det, var det en kæmpe fight. Jeg gav den alt, hvad jeg havde, og jeg gav den en skalle. Vi spillede i over to timer, og publikum var fantastisk.

- Det gjorde, at det virkelig var specielt for mig derude, så jeg er virkelig stolt af det hele, siger Wozniacki.

Opgøret mod Jabeur blev en klassisk Wozniacki-kamp, hvor danskeren fightede alt, hvad hun kunne. Men til sidst var det ikke nok.

Godt og vel en time efter at sidste bold er slået i danskerens tenniskarriere, er det svært for hende at sætte ord på, hvordan hun har det.

- Jeg ved ikke rigtig, hvilke følelser jeg har lige nu, siger hun.

- Jeg tror, at det er lettelse, det er glæde, jeg er lidt ked af. Det er fordi, det er ens sidste kamp.

- Og så tænker man tilbage på nogle af de helt fantastiske dage eller kampe eller momenter, som man har haft i løbet af alle de år, hvor man har håbet på, at man ville nå til dette punkt.

- Da jeg var en lille pige, og hvis jeg havde vidst, at det var denne måde, det skulle ende på, så havde jeg været meget, meget, meget glad, siger hun.

