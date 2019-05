Caroline Wozniacki føler sig i god form inden sin første tenniskamp i grand slam-turneringen French Open.

Caroline Wozniacki fik for snart et år siden at vide, at hun er ramt af kronisk leddegigt.

Siden da har den danske tennisstjerne lært at kæmpe med sygdommen, og blandt andet gør hun brug af ture i en ismaskine samt en infrarød sauna.

Op til grand slam-turneringen French Open, som Wozniacki deltager i, fortæller hun, hvad hun gør for at være så frisk som muligt.

- Det er en kombination af forskellige ting, og så handler det bare om at passe på kroppen bedst muligt. Spise godt, få sovet godt, få god massage og isbade.

- Jeg er inde i en ismaskine med en temperatur på minus 100 grader og står der i tre minutter. Og så hjælper infrarød sauna mod hævelse, siger Wozniacki til Ekstra Bladet.

På intet tidspunkt har Wozniacki overvejet at lægge ketsjeren på hylden.

- Nej, for jeg har hver gang været så fokuseret på at komme tilbage stærkere, at jeg ikke har haft den tanke overhovedet, understreger Wozniacki.

I sin bedste udgave kan hun stadig nå til tops i turneringer, vurderer hun selv.

- Det er ikke fordi, jeg har følt, at jeg ikke kan være med på topplan. Jeg føler stadig, at jeg kan vinde over dem alle sammen, når jeg er i form, siger hun.

En lægskade betød, at Wozniacki ikke nåede mere end tre partier i en WTA-turnering i Rom samt et enkelt sæt i Madrid, men skaden er væk, og formen er ved at være der igen.

- Nu er jeg kommet mig over min skade. Jeg har spillet på 100 procent om point i de seneste tre dage, fastslår Wozniacki.

I første runde skal Wozniacki møde russeren Veronika Kudermetova. Kampen står til at blive spillet mandag.

/ritzau/