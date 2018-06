Det bliver italieneren Camila Giorgi, som Caroline Wozniacki skal møde i sin første kamp ved WTA-turneringen »Nature Valley International« i den engelske badeby Eastbourne.

Og det bliver næppe nogen nem opgave for den 27-årige danske tennisspiller.

Således har Camila Giorgi vundet halvdelen af sine fire opgør mod Caroline Wozniacki.

Da de to spillere mødtes første gang ved US Open i New York i 2013, vandt Giorgi 4-6, 6-4, 6-3. Året efter i Eastbourne revancherede Wozniacki sig ved at vinde 6-7, 6-4, 6-2, men blot to måneder senere ved en turnering i New Haven vandt Camila Giorgi 6-4, 6-2. Sidst de to spillere duellerede - i Wimbledon 2015 - vandt Caroline Wozniacki 6-2, 6-2.

Kampen, der spilles mandag eftermiddag, er Caroline Wozniackis første siden hun 4. juni ved French Open i Paris tabte til russeren Daria Kasatkina. Siden har hun holdt ferie og holdt formen vedlige gennem træning nær sin bopæl i Monaco.

Til sammenligning har Camila Giorgi så sent som søndag eftermiddag været i kamp. Her viste hun i første runde ved Eastbourne-turneringen, at hun trives på det hurtige græsunderlag, eftersom rumæneren Irina-Camelia Begu blev besejret 6-2, 6-2.

Caroline Wozniacki er ved »Natur Valley International« førsteseedet, og står i en eventuel finale til at skulle møde andenseedede Karolina Pliskova fra Tjekkiet. Men turneringens deltagerfelt er stærkt. Blandt andet tæller det tidligere Grand Slam-vindere som Petra Kvitova og Angelique Kerber.

»Natur Valley International« er sidste test før tennissæsonens tredje Grand Slam, »The Championships«, der spilles 2.-15. juli i London-forstaden Wimbledon.