Caroline Wozniacki kunne ikke holde tårerne tilbage, da hun lørdag aften blev hyldet til 'Sportsgalla 2019'.

»Jeg havde ikke lige regnet med, at jeg skulle komme til at græde i dag, så tak for det,« lød det fra den danske tennisstjerne på en direkte forbindelse fra New Zealand.

Under showet i Boxen i Herning var der et indslag, der kun var til for at hylde Wozniacki, fordi hun stopper sin karriere efter Australien Open-turneringen i januar.

»Jeg bliver selvfølgelig rørt. Det er klart, at der er mange ting, der går igennem mig lige nu,« sagde den 29-årige dansker.

Caroline Wozniacki stopper karrieren efter Australian Open. Foto: Henning Bagger

Karrieren har budt på mange op- og nedture, men en sejr ved Australian Open i 2018 var alligevel kulminationen på flere år med hårdt arbejde:

»Jeg har lært meget undervejs. Det at vinde en Grand Slam og ligge nummer 1 er selvfølgelig stort, men rejsen for at nå dertil har betydet mest. Det er dér, jeg er kommet tættest på de mennesker, jeg holder af. Det lyder mærkeligt, men det er nok det, der betyder mest for mig. Alt det, jeg har oplevet.«

Tidspunktet for karrierestoppet kommer på det helt rigtige tidspunkt i Wozniackis liv.

»Jeg troede, det ville være sværest at fortælle det til familie og venner. Det blev helt rigtigt, da jeg fortalte det til verden. Nu sker det, og det føles rigtigt. Jeg føler mig sikker på beslutningen, og det er det rigtige for mig,« slog hun fast under showet.

Caroline Wozniacki. Foto: NOEL CELIS

Beslutningen om at stoppe karrieren kommer efter en lang tænkepause, fortæller hun:

»Jeg har spillet professionelt over 15 år. Før det har jeg rejst verden rundt. Jeg har tænkt længe over det, for jeg har spillet hele mit liv. Nu er jeg lidt nervøs. Jeg er i New Zealand og det er min sidste turnering. I Australien bliver det min sidste Grand Slam.«

I showets indslag var der flere hilsener fra både udenlandske og danske verdensstjerner, der også ville hylde Caroline Wozniackis karriere.

»Jeg stræber at være som dig, og jeg elsker dig,« sagde superstjernen Serena Williams i en hilsen til den danske tennisdronning., hvor amerikaneren fortalte, hun er inspireret af danskeren, som hun har et tæt forhold til.