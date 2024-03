Caroline Wozniackis drøm om at nå verdenstoppen hænger i en tynd tråd.

Onsdag morgen (dansk tid) blev hun nemlig sendt ud af WTA-turneringen i San Diego allerede i første runde.

Endnu et skuffende exit for den danske tennisstjerne, som med en regulær nedsmeltning mod russiske Anna Blinkova nærmest gjorde hendes bror, Patrik Wozniacki, mundlam flere gange undervejs i udsendelsen.

TV 2-eksperten sad nemlig og kommenterede kampen, og efterfølgende var der særligt én ting, som han pegede på som et gigantisk problem for søsteren.

Den manglende kamptræning.

»Caroline har jo sagt, at hun ikke har tiden til at deltage i alle de turneringer, hun gjorde førhen, på grund af børn. Men så må hun jo gøre op med sig selv, hvad hun vil,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Og det er også fint nok at sige: 'Jeg gør det på denne her måde, som jeg nu engang kan, og så må vi se, hvor langt det bringer os'. Hun har jo besluttet ikke at rejse verden rundt, fordi hun har to små børn.«

Netop derfor er Patrik Wozniacki da også i tvivl om, hvordan søsteren nogensinde skal komme tilbage i verdenstoppen på den måde, det forløber lige nu, lyder det videre:

»Det er sådan lidt: 'Jo jo, de vil gerne, men hvad kan de gøre?'. Jeg har ikke det rigtige svar. Det må jeg sgu indrømme...«

Skal hun gå et niveau ned og spille nogle Challenger-turneringer i stedet?

»Men det vil hun jo ikke. Hun må tage de næste to turneringer, og så sige: 'O.k., nu har jeg spillet i tre måneder med en hel opstart, og hvordan er det så gået?'«

»Der må være en samtale om, hvad man gør herfra for at finde den bedste løsning.«

Hvad med din far? Har hun ikke brug for, at han begynder at råbe lidt mere, som han gjorde førhen?

»Nej, det er han sgu for gammel til. Hun er også et sted, hvor hun er blevet mor, og prioriteringerne er også bare anderledes nu. Og det er fint, så længe hun er indforstået med, at hun kan tabe i første runde i alle turneringer. For så er det jo helt fint.«

»Man kan simpelthen ikke forvente, at man går ind med halv kraft og tæsker de andre. Det kommer ikke til at kunne lade sig gøre.«

Patrik Wozniacki tror da heller ikke på, at den nuværende måde at gøre tingene på er i søsterens ånd.

»Det tilfredsstiller hende jo heller ikke, det her. De må tage de næste to turneringer og så simpelthen lægge en plan. Altså, hvad gør de? Skal man sige: 'O.k., så rejser vi uden børn, for det fungerer ikke'.«

»Men igen, det bliver jo så på bekostning af børnene…Ellers skal de sige: 'Vi gav det et skud, og vi prøvede, men det var ikke nok, og det er sådan, det er'. Det er jo heller ingen skam. Jeg synes ikke, at Carolines eftermæle bliver dårligere af, at hun har forsøgt det her,« afslutter han.

Næste opgave for Caroline Wozniacki bliver den prestigefyldte turnering Indian Wells i USA.