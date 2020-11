Caroline Wozniacki blev i 2018 ramt af den kroniske ledsygdom 'rheumatoid arthritis'.

Hun har tidligere fortalt om, hvordan den gjorde, at hun måtte lægge sine kostvaner om.

Nu uddyber hun i et interview med Marca, hvordan sygdommen ramte hende på en måde, som kom fuldstændig bag hende.

»Selvfølgelig ændrede det mig. Jeg blev en ny Caroline. En dag vil du komme ud af sengen, og du kan ikke engang bevæge dig. Du er en af ​​de bedste tennisspillere i verden, anerkendt for din atletiske evner, og du bevæger dig ikke. Det var et chok ikke engang at kunne bevæge mine arme,« forklarer hun og tilføjer, at hun stadig har sine daglige kampe med sygdommen, og hun skiftes dagligt med at vinde og tabe mod den.

Wozniacki nyder tilværelsen som pensioneret tennisspiller. Foto: Fiona Hamilton

Nøjagtig som på tennisbanen.

I interviewewt fortæller danskeren også om det faktum, at hun hele livet har haft sin far lige ved sin side, både privat og i det professionelle liv som tennisspiller.

Der var derfor flere hensyn, der skulle tages, da hun i starten af dette år lagde ketsjeren på hylden efter Australian Open.

Den beslutning betød også, at far Piotr Wozniacki skulle finde sig noget andet at beskæftige sig med, og det var en hård meddelelse at skulle overbringe ham, husker hun.

»Min far er den bedste. Jeg var lidt nervøs for at fortælle ham, at han var nødt til at finde et andet job efter at have tilbragt så mange år med mig. Han forstod mig og fortalte mig, at jeg skulle gøre, hvad jeg ville med mit liv. At beslutningen var min,« siger Wozniacki, der dermed var nervøs uden grund.

Det var som 29-årig, at Caroline Wozniacki stoppede karrieren, og i den perfekte verden ville hun have haft masser af år tilbage i karrieren.

Over for Marca sætter hun også gang i spekulationer om et comeback.

Caroline Wozniacki har stadig en showkamp tilbage som et punktum for karrieren, når hun møder veninden Serena Williams i Royal Arena. En kamp, der er blevet udskudt som følge af corona-problemet.