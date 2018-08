Caroline Wozniacki kan tørne sammen med Elina Svitolina i kvartfinalen ved Rogers Cup i Montreal.

Montreal. En skade i baglåret tvang Caroline Wozniacki til at trække sig fra WTA-turneringen Citi Open i Washington i denne uge, men allerede i næste uge venter en ny chance for at komme tilbage på banen.

Sammen med resten af verdenseliten stiller den danske tennisstjerne op i Rogers Cup i Montreal, som rangerer som en såkaldt Premier 5-turnering.

Hvis seedningen ellers holder i de første runder, kan Caroline Wozniacki i kvartfinalen se frem til en revanchematch i en kopi af sidste års finale, hvor hun tabte 4-6, 0-6 til ukraineren Elina Svitolina.

Som andenseedet er Wozniacki oversidder i første runde, hvorefter hun i anden runde skal møde enten hviderusseren Aryna Sabalenka eller en kvalifikationsspiller.

Wozniacki slog Sabalenka i en tæt kamp i Eastbourne tidligere på sommeren.

Skulle danskeren klare den første hurdle, er der lagt op til et møde med den 14.-seedede belgier, Elise Mertens, i tredje runde, og derefter kan femteseedede Svitolina altså blive modstanderen.

Verdensetter Simona Halep er topseedet og er placeret i den øverste lodtrækningshalvdel sammen med en række store stjerner herunder Venus Williams, Maria Sharapova og Wimbledon-mesteren Angelique Kerber.

Serena Williams blev også en del af denne halvdel ved lodtrækningen, men lørdag valgte hun at trække sig fra turneringen af "personlige årsager", oplyser arrangøren.

Hovedturneringen begynder på mandag. Wozniacki kan tidligst komme i aktion tirsdag.

/ritzau/