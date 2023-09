Caroline Wozniacki gør tingene på sin helt egen måde.

Det vidner de tidlige morgener på US Open-anlægget i New York i hvert fald om.

For hvis man som tennisfan håber på at få et glimt af den danske verdensstjerne på det berømte hardcourt-underlag i den amerikanske storby, så skal man stå tidligt op.

Danskeren er nemlig som regel altid den første, der indtager træningsbanerne ved US Open, når en ny dag begynder. Og hun er nærmest også væk igen, før andre spillere når at dukke op.

Foto: Elsa/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Elsa/AFP/Ritzau Scanpix

Men det er der dog en helt særlig årsag til.

»Jeg kan godt lide at få tingene gjort og træningen overstået. Og så væk herfra for at komme hjem og slappe af med børnene,« fortæller Caroline Wozniacki lørdag til B.T. og resten af den danske presse på træningsanlægget, inden hun tilføjer:

»Og så er det bare nemmere at være her, når der ikke er så mange. Det er rart, og når man kommer længere i turneringen, så er der bare færre mennesker.«

Lørdag måtte danskeren dog nøjes med først at træne klokken 11.00, eftersom hun spillede kamp fredag.

Caroline var endnu en gang den første, der trænede på US Open-anlægget lørdag. Vis mere Caroline var endnu en gang den første, der trænede på US Open-anlægget lørdag.

Men det er heller ikke helt optimalt, hvis hun selv skal sige det.

»Jeg synes faktisk, det er lidt sent. Jeg plejer altid at være den første på banen ved 9-tiden. Men jeg måtte rykke det til klokken 11.00 i dag (lørdag, red.),« lyder det videre.

På trods af, at hun er én af de få stjerner, der bevidst vælger at træne så tidligt som muligt, så er det ikke, fordi hun er overtroisk.

Hun har nemlig været nødt til at træne på flere forskellige tidspunkter den seneste uge. Mest af alt på grund af sene kamptidspunkter.

»Jeg har både trænet klokken 13.00, klokken 12.00 og klokken 11.00 her ved US Open, så der er ikke noget overtroisk i det,« afslutter den danske stjerne.

Caroline Wozniacki skal søndag aften (dansk tid) møde amerikanske Coco Gauff i fjerde runde ved den prestigefyldte grand slam-turnering.

Du kan følge braget live på bt.dk fra omkring klokken 21.00.