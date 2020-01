Caroline Wozniacki var nede med dobbelt servegennembrud i begge sæt, men slog alligevel Dayana Yastremska.

Caroline Wozniacki nægter at give slip på sin tenniskarriere. Natten til onsdag dansk tid var hun en overgang på vej mod et stort nederlag, men med sin store fightervilje forlængede hun karrieren, som hun har bebudet stopper efter Australian Open.

I turneringen, som den danske stjerne vandt for to år siden, sejrede hun i anden runde over det ukrainske stortalent Dayana Yastremska, der rangerer som nummer 21 i verden, med cifrene 7-5, 7-5.

I begge sæt var Wozniacki, der ligger nummer 36 på verdensranglisten, nede med dobbelt servegennembrud, men hun havde fat i den mentale værktøjskasse og kæmpede sig tilbage i begge tilfælde.

Nu har danskeren i sin afskedsturnering udsigt til at skulle møde ikonet og veninden Serena Williams i fjerde runde, hvis de kommende resultater arter sig.

Onsdag kom Wozniacki fint fra start og servede sig foran 1-0, men Yastremska fik hurtigt vist, hvorfor hun regnes som en af de mest talentfulde spillere på WTA-touren.

Med tunge, aggressive slag tog ukraineren initiativet og de næste fem partier. Foran 5-1 lignede det en ekspeditionssag for hende.

Men så vågnede danskeren. Hun vandt 16 af de 18 efterfølgende bolde, og pludselig stod det 5-5. Wozniacki stoppede ikke op. Hun holdt serv til 6-5 efter et langt parti og brød for tredje gang i træk til sætsejr 7-5.

Wozniacki virkede til gengæld fraværende i andet sæts begyndelse. Hurtigt blev hun brudt to gange og var bagud 0-3. Så var det igen tid til et stort comeback.

Danskeren startede med at bryde til 1-3, og hun skabte fuld balance med endnu et servegennembrud til 4-4.

Hun holdt så serv til 5-4, og i det efterfølgende parti spillede hun sig til tre matchbolde, men Yastremska havde nerver af stål, spillede tæt på linjerne, afværgede alle matchbolde og udlignede til 5-5.

Derefter holdt Wozniacki serv til 6-5, og så var Yastremska igen pisket til at holde serv for at blive i kampen.

Igen spillede Wozniacki sig frem til tre matchbolde, og denne gang udnyttede hun den i alt sjette af slagsen, så hun kunne strække armene i triumf efter lige godt to timers spil på Margaret Court Arena.

Nu venter i tredje runde tunesiske Ons Jabeur, der er nummer 78 på verdensranglisten. Hun vandt overraskende mod franske Caroline Garcia med 1-6, 6-2, 6-3.

Wozniacki vandt deres hidtil eneste indbyrdes opgør i Indian Wells i 2015 og må betragtes som relativt klar favorit.

Lever danskeren op til favoritværdigheden, har hun gjort sit, til at drømmekampen i ottendedelsfinalen mod Serena Williams bliver en realitet.

Amerikaneren skal dog også lige vinde to kampe, før det bliver en kendsgerning.

/ritzau/