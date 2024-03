Caroline Wozniacki var jublende lykkelig over fredagens sejr i anden runde ved Indian Wells.

Men der var alligevel noget, der trykkede den danske stjerne umiddelbart efter kampen.

I det officielle vinderinterview satte hun dog hurtigt et par ord på, hvad det var, der – foruden sejren – fyldte hos hende i det øjeblik.

Fredagens modstander var nemlig Caroline Wozniackis rigtig gode veninde Donna Vekic, som hun iskoldt ekspederede ud af den prestigefyldte turnering i Californien.

Foto: Mark J. Terrill/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mark J. Terrill/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg elsker Donna. Vi hænger altid ud sammen, og vi er naboer i Monaco. Der tager vi tit ud og spiser mad sammen, ligesom vi også træner sammen. Så det er altid svært at spille mod en god veninde,« lød det fra danskeren.

Kort efter at have hyldet Donna Vekic, kunne den danske tennisstjerne dog alligevel ikke helt lade være med at trække på smilebåndet.

Og det fik da også det meste af publikummet, der var til stede under vinderinterviewet, til at grine.

»Én af os skulle jo vinde, Og undskyld, Donna, men jeg er glad for, at det blev mig,« lød det fra Caroline Wozniacki.

Med fredagens sejr er danskeren nu klar til tredje runde ved Indian Wells.

Her møder hun søndag amerikanske Katie Volynets, der ligger nummer 131 i verden.