Caroline Wozniacki kunne ikke lade være, da hun fik spørgsmålet.

Og med ét fik hun hele stadion til at grine.

For da den danske tennisstjerne netop havde vundet sin andenrundekamp ved US Open, fik hun – i vinderinterviewet på ikoniske Athur Ashe Stadium – pludselig et spørgsmål om sin far, Piotr Wozniacki.

Om hans nye hårfarve, faktisk.

Piotr Wozniacki har fået brunt hår siden datterens karrierestop. Foto: Clive Brunskill/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Piotr Wozniacki har fået brunt hår siden datterens karrierestop. Foto: Clive Brunskill/AFP/Ritzau Scanpix

»Din far er gået fra at have gråt hår til nu at have brunt hår?« lød det fra intervieweren, inden danskeren var lynhurtig til at svare.

»Jeg tror, han nød det stille liv derhjemme. Men nu kommer han helt klart til at få grå hår igen, hvis jeg bliver ved med at misse matchbolde til højre og venstre,« grinte danskeren.

Og det samme gjorde Piotr Wozniacki i spillerboksen.

Caroline Wozniacki fortalte i øvrigt på det efterfølgende pressemøde, at hendes far ikke skulle tænke ret længe over det, da hun kom til ham og fortalte, at hun ville gøre comeback.

Han var klar. Med det samme.

»Da jeg luftede tanken for ham, der tror jeg ikke, han forventede det, men hvis det var det, jeg ville, så var han klar, sagde han. Jeg er generelt meget målrettet, så han var aldrig i tvivl om, at jeg ville gå all in,« lød det fra danskeren.

Caroline Wozniacki møder fredag aften amerikanske Jennifer Brady i tredje runde ved US Open.

Du kan følge kampen live på bt.dk.