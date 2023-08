Caroline Wozniacki havde dårligt nået at sætte sig i stolen, før hun fik spørgsmålet.

For selv om hun langtfra husker alle de turneringer, hun har spillet i løbet af karrieren, er der dog et par stykker, hun aldrig glemmer.

Western & Southern Open-turneringen i Cincinnati, der blev servet i gang mandag, står som noget helt specielt for den danske tennisstjerne.

Det var nemlig her, at hun som blot 15-årig fik debut på WTA-touren. Og derfor fik hun da også hurtigt de mange fremmødte journalister til at grine, da hun søndag mødte op til et pressemøde forud for netop dén turnering, hvor det hele begyndte.

Caroline Wozniacki, da hun som 15-årig fik debut på WTA-touren. Foto: Mike Simons/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Caroline Wozniacki, da hun som 15-årig fik debut på WTA-touren. Foto: Mike Simons/AP/Ritzau Scanpix

På spørgsmålet om, hvad hun husker fra sin debut for snart 18 år siden, svarede danskeren prompte.

»Som I nok kan forestille jer, så gik det ikke så godt,« lød det fra Caroline Wozniacki, inden salen brød ud i latter, skriver tennis.com.

Blot otte dage efter at være fyldt 15 år, mødte danskeren nemlig dengang storfavoritten Patty Schnyder i første runde, som hun tabte klart.

Men på trods af den hårde start på seniorkarrieren, var der alligevel noget ved debuten, der fik den unge Caroline Wozniacki til at drømme stort.

»Jeg husker, at jeg sagde til mig selv: 'Okay, jeg er nødt til at starte forfra, arbejde på en helt masse og så komme igen for at spille meget bedre',« forklarede hun og tilføjede:

»Og det gjorde jeg. Så jeg tror, at den 15-årige udgave af mig ville være ret stolt over det, jeg har opnået.«

Caroline Wozniacki tager natten til tirsdag (dansk tid) hul på turneringen i Cincinnati.

Her møder hun den ukrainske stjerne Elina Svitolina.