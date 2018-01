Det danske tennis-es lod ikke sin modstander få mange nemme point i ottendedelsfinale i Australian Open.

Melbourne. 63 minutter.

Så lidt skulle Caroline Wozniacki bruge på Rod Laver Arena tidligt søndag morgen dansk tid for at sikre en plads i kvartfinalen ved Australian Open via en stensikker sejr over 19.-seedede Magdalena Rybarikova fra Slovakiet.

- Det var en fin kamp, og jeg spillede godt og aggressivt, siger den danske tennisstjerne efter kampen, der endte 6-3, 6-0.

27-årige Wozniacki var i fuld kontrol i hele kampen. Det skyldtes ikke mindst, at hun stod godt imod den slovakiske serv.

- Jeg fik mange returneringer i spil, og det var frustrerende for hende, fordi hun er vant til at vinde mange nemme bolde i sin serv, siger Caroline Wozniacki.

Den 19.-seedede slovak forsøgte sig med en bred palet af redskaber i et forsøg på at ødelægge den storspillende danskers rytme i ottendedelsfinalen.

Men adskillige stopbolde og slicede baghænder blev hældt tilbage på slovakkens banehalvdel.

- Jeg følte mig hurtig i dag, og jeg var klar på det meste. Vi havde også nogle ret sjove bolde i dag, siger Caroline Wozniacki.

/ritzau/