Der skulle en mental omstilling til, før Caroline Wozniacki fik bedre fat i spillet og kæmpede sig til sejr.

En velspillende modstander og en langsom start gjorde det svært for den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki, der trods alt fik hevet en sejr hjem i første runde af tennisturneringen US Open.

Her kom den upåagtede kineser Yafan Wang ellers stormende ud i første sæt.

- Hun begyndte kampen ret godt. Jeg begyndte kampen lidt langsomt, siger Wozniacki ifølge WTA's hjemmeside.

- Jeg synes ikke, at jeg spillede dårligt, men så begyndte jeg at forcere en smule for meget, da hun begyndte at ramme alt.

Første sæt endte med noget nær en kinesisk tennislektion til Wozniacki, der tabte sættet 1-6.

- I slutningen af første sæt tog jeg en dybånding og sagde til mig selv: Okay, lad os finde ud af, hvad jeg kan gøre for at få en bedre start i anden sæt, siger Wozniacki.

Herefter lod det til, at noget ændrede sig mentalt for Wozniacki.

Med væsentligt skarpere slag lykkedes det at kæmpe åbningskampen hjem med cifrene 1-6, 7-5, 6-3.

Danskeren har gode erfaringer med grand slam-turneringen US Open, hvor hun både i 2009 og 2014 nåede finalen.

- Det er en turnering, som jeg virkelig nyder at komme tilbage til hvert eneste år, siger Wozniacki.

- Ja, det er ti år siden (hendes første US Open-finale, red.). Det er lang tid.

Wozniackis 2019 har været præget af svingende resultater. Det er fem måneder, siden hun sidst var i en finale.

I 2018 fortalte danskeren, at hun havde fået konstateret leddegigt og var kommet i behandling for sygdommen.

/ritzau/