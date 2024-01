Caroline Wozniacki er den eneste, der har gjort det.

Først stoppet karrieren. Efterfølgende blevet indlemmet i Sportens Hall of Fame. Og så derefter gjort comeback.

Noget, der da også for nylig blev lavet sjov med, da DR sidste weekend viste 'Sport 2023'-showet fra Herning i tv.

Her var der nemlig et indslag, da det nyeste medlem af Hall of Fame skulle findes, hvor et par af de nuværende medlemmer stak en smule til den danske tennisstjernes beslutning om at genoptage karrieren efter den fornemme hæder, hun fik sidste år.

Caroline Wozniacki blev indlemmet i Hall of Fame sidste år. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Caroline Wozniacki blev indlemmet i Hall of Fame sidste år. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Blandt andet den mangedobbelte Le Mans-vinder Tom Kristensen, som i sjov spurgte, om han også kunne genoptage karrieren, hvis det var.

De små drillerier tog Caroline Wozniacki dog meget pænt, da hun fredag på et pressemøde forud for Australian Open blev spurgt ind til showet.

»Jeg tror ikke rigtig, det var kritik. Jeg snakkede med nogle af de andre Hall of Fame-medlemmer, og det var nu mere i sjov,« smilte den danske verdensstjerne.

Det var i øvrigt den tidligere håndboldspiller Lasse Svan Hansen, som i sidste weekend blev det 40. medlem af Hall of Fame.

Caroline Wozniacki tager søndag formiddag (dansk tid) hul på årets Australian Open, når hun møder polske Magda Linette i første runde.

